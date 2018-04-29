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بالأرقام - نسب الاقتراع في جميع الدول حتى الساعة الثانية عشرة

29
APRIL
2018
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أشار رئيس غرفة العمليات لمتابعة اقتراع المغتربين اللبنانيين في الخارج السفير بلال قبلان الى ان الاوامر أعطيت لجميع رؤساء الاقلام بالسماح لمندوبي المرشحين بتصوير الناخب بعيدا عن العازل بعد أخذ اذنه شرط ان تكون الصورة خلفية دون اظهار وجهه الا اذا وافق الناخب ، وان لا تكون الكاميرا ثابتة وذلك تحاشيا لأي تأثير معنوي على الناخبين.
واذاع السفير قبلان آخر نسب الاقتراع في جميع الدول حتى الساعة الثانية عشرة وجاءت على الشكل التالي:
رومانيا ٦٥ مقترع اليونان ٤١ هولندا ١١ الدانمارك ٢٧ السويد ١٩٥ بلجيكا ٧١ سويسرا ٦٧ فرنسا ٣٣١ اسبانيا ٢٥ ايطاليا ٥٤ المانيا ٢٥٧ بريطانيا ٧٢ .
مجموع المقترعين ١٢١٦ والنسبة خمسة في المئة على مستوى القارة الاوروبية أرمينيا ٥٣ من اصل ٣١١النسبة ١٧٪
وأعلن قبلان انه بسبب كثافة اقبال المقترعين في القارة الافريقية لم تصلهم بعد اية ارقام وقد وصلتنا احصاءات من الغابون حيث بلغ عدد المقترعين حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا ١٣ كونغو ١٧ نيجيريا ١٢٧ المجموع ١٥٥
وفي اوستراليا بلغت نسبة المقترعين ٥٤٠٥ وبالتالي تكون النسبة ٤٥،٧٪
وعن شكاوى بعض المقترعين بالنسبة لتسجيل اسمائهم اشار السفير قبلان الى انهم تلقوا ثلاث شكاوى لاسماء غير موجودة على لوائح الشطب ونحن نعمل على حلها مع وزارة الداخلية

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