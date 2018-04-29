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بالصور - لقاء حدتي داعماً لسيّد العهد و إبن الحدت

29
APRIL
2018
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نظم السيد عبدو شرفان عضو بلدية الحدت لقاءً إنتخابياً حاشداً دعماً لإبن الحدت المرشح عن المقعد الماروني في قضاء بعبدا المهندس حكمت ديب. وشارك في اللقاء جميع أعضاء البلدية ومخاتير البلدة وأبنائها دعماً لمرشحهم وتأكيداً لأهمية تمثيل الحدت الأبية في البرلمان اللبناني. وإفتتح السيد شرفان اللقاء بكلمة ترحيب بأهل الحدت حيث أكد دعم الحدت لصاحب العهد ولإبن الحدت.

أبرز ما جاء في كلمته :

نفتخر اليوم بإنتمائنا إلى هذه البلدة العظيمة الحدت التي اعطت الكثير لهذا الوطن وهي مثال للعيش المشترك مع محيطها والتعايش مع ابنائها. لطالما كانت بلدتنا ممثلة في البرلمان اللبناني أولاً بنقيب المحامين الأستاذ فؤاد الخوري رحمه الله واليوم تتمثل بشخص ابنها البار سعادة النائب حكمت ديب إبن النضال إبن الوفاء الحاضر الدائم مع أبناء الحدت الذي لا يطلق الوعود. هو المشارك الدائم في البرلمان حضوره مميز وواقعي على المنبر وهو مع العهد وصاحب العهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون حامل بلدة الحدت في قلبه. والحدت عاصمة الساحل، تستحق أن تبقى ممثلة في البرلمان اللبناني بشخص سعادة النائب حكمت ديب بعيداً عن أي إعتبار سياسي، ويجب المحافظة على هذا التمثيل تخليداً لشهدائنا الأبطال.

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