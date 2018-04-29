بعثة الاتحاد الأوروبي من الخارجية: تقييمنا ايجابي

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تحدث مندوب بعثة الاتحاد الاوروبي خوسيه انطونيو دو غبريال عن اقتراع المنتشرين في الخارج في الخارج. وقال: ان الاتحاد الاوروبي يراقب سير الانتخابات في عشر دول الى جانب البلد الام و نحن متأثرون بردة فعل اللبنانيين تجاه اول انتخاب للمنتشرين ورصدوا اهتمام اللبنانيين الذين قدموا مثالا مهما بالديمقراطية. واضاف ان عمليات الاقتراع تسير بسلاسة ولا انتهاكات ولا مشكلات رصدها مراقبونا، كما ان الاليات محترمة وبذلت جهود كبيرة للتسهيل لاقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة. وان وزارة الخارجية تقوم بتحديث المعلومات كل الوقت وتقييمنا ايجابي جدا حتى الان.