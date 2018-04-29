بالأرقام - هذا هو عدد المقترعين اللبنانيين في مختلف دول العالم حتى الساعة 11 بتوقيت بيروت

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سجّل عدد المقترعين اللبنانيين في بعض دول العالم ارتفاعاً ملحوظاً، فيما بقيت ضعيفة في بعض الدول التي فتحت صناديقها منذ بضعة ساعات فقط، أي حوالي الساعة السابعة صباحاً بتوقيت بيروت.

وجاءت الأرقام حتى التاسعة صباحاً بتوقيت بيروت على النحو الآتي:

- هولندا: 7 مقترعين من أصل 228 مسجّل

- فرنسا: 324 مقترعاً من أصل 8644 مسجّل

- رومانيا: 46 مقترعاً من أصل 270 مسجّل

- اليونان: 17 مقترعاً من أصل 256 مسجّل

- كونغو: 3 مقترعين من أصل 341 مسجّل

- أرمينيا: 22 مقترعاً من 311 مسجّل

- المانيا: 238 مقترعاً من 8355 مسجّل

- استراليا: 5495 مقترعاً من أصل 11825 مسجّل

- المملكة المتحدة: 30 مقترعاً من أصل 1824 مسجّل

- بلجيكا: 71 مقترعاً من أصل 1053 مسجّل

- السويد: 77 مقترعاً من أصل 1910 مسجّل

- سويسرا: 26 مقترعاً

- دانمارك: 12 مقترعاً

- أرمينيا: 37 مقترعاً من أصل 311 مسجّل