بالأرقام - هذا هو عدد المقترعين اللبنانيين في مختلف دول العالم حتى التاسعة صباحاً بتوقيت بيروت

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سجّل عدد المقترعين اللبنانيين في بعض دول العالم ارتفاعاً ملحوظاً، فيما بقيت ضعيفة في بعض الدول التي فتحت صناديقها منذ ساعتين فقط، أي حوالي الساعة السابعة صباحاً بتوقيت بيروت.

وجاءت الأرقام حتى التاسعة صباحاً بتوقيت بيروت على النحو الآتي:

- هولندا: 7 مقترعين من أصل 228 مسجّل

- فرنسا: 24 مقترعاً من أصل 8644 مسجّل

- رومانيا: 26 مقترعاً من أصل 270 مسجّل

- اليونان: 17 مقترعاً من أصل 256 مسجّل

- كونغو: 3 مقترعين من أصل 341 مسجّل

- أرمينيا: 22 مقترعاً من 311 مسجّل

- المانيا: 238 مقترعاً من 8355 مسجّل

- استراليا: 4607 مقترعاً من اصل 11825 مسجّل