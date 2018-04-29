باسيل من الخارجية: انا أعرف ان هؤلاء اللبنانيين ظروفهم صعبة وهم يأتون من مسافات وأماكن بعيدة ومنهم من لا يملك جواز سفر وهذا ما يحزن

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أعلن وزير الخارجية جبران باسيل انطلاق المرحلة الثانية من اقتراع المنتشرين ، وقال في كلمة من قصر بسترس: "نحن اليوم على موعد ثان مع اللبنانيين في الخارج. وأهم ما فيها أننا أمام صفحة جديدة خاصة وأنهم يشاركوننا من بلدان بعيدة. ونحن اليوم أمام نهار صعب وطويل نظرا لوجود 70 الف ناخب موزعين على 200 قلم في 33 دولة.



أضاف:"انا أعرف ان هؤلاء اللبنانيين ظروفهم صعبة وهم يأتون من مسافات وأماكن بعيدة ومنهم من لا يملك جواز سفر وهذا ما يحزن. عمليا نهارنا طويل لأننا بدأنا منتصف هذا الليل في أوستراليا والصناديق بدأت تفتح تباعا. فالوزارة والأمين العام والديبلوماسيون أمامهم ساعات طويلة".



ودعا باسيل اللبنانيين للمشاركة بكثرة، لأن التحدي أمامهم أصبح أعلى وأكبر".



ولفت إلى "أن نسبة المشاركة في الدول العربية التي شهدت انتخابات بلغت 66 % وهي نسبة مقبولة في المرحلة الأولى". وقال:"إن مشاركة اللبنانيين في الخارج هي الأساس وأهم شيء أننا في انتظارهم لأن صوتهم هو الذي سيعمل فرقا. وأنا أعرف بأن اللبنانيين في لبنان فرحوا لمشاركة اللبنانيين في الخارج وأعرف أيضا بأن سياسيين "زعلوا". والمهم أن يكون الوطن فرحا. وأقول للبنانيين المنتشرين أن لبنان يستأهل الأفضل".



وتمنى باسيل من الاعلاميين نقل الصورة الجميلة عن لبنان. وقال:"أنا معني الآن فقط بالكلام الكبير الذي يليق باللبنانيين وغير معني بأي كلام اخر. ونحن في الوزارة نهتم لصالح كل اللبنانيين".





وأشار الوزير باسيل إلى "أننا في هذه التجربة، يوجد الكثير من الأشياء التي يجب أن نفكر فيها من أجل تسهيل الأمور على اللبنانيين، ويصح أن يدخل عليه بعض التعديلات للتسهيل.



أما بالنسبة لمراقبة نقل صناديق الاقتراع، قال باسيل:"لا أعتقد أنه من الممكن القيام بعمل أكثر مما قامت به الوزارة في هذا المجال".



وردا على سؤال، عن امكانية تغيير القانون في المرة المقبلة، قال باسيل:"اذا كان هناك من تغيير للقانون فسيكون للأفضل لناحية تمثيل اللبنانيين".



وردا على "التجمعات الحزبية" أمام السفارات في الخارج، أن ذلك يعود لقانون كل دولة وما تسمح به". وقال:"في هذه التجربة يوجد أمور كثيرة، يجب أن نفكر فيها من أجل التسهيل للبنانيين، مشاركتهم مرة أخرى، ويصبح أن نقوم بتعديلات ثانية حتى يكون الاستحقاق المقبل أسهل على الدولة".