ممثلو الطوائف اللبنانية في اوستراليا تفقدوا اقلام الاقتراع

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تفقد راعي الابرشية المارونية في اوستراليا المطران انطوان شربل طربيه يرافقه رئيس دير مار شربل الاب لويس الفرخ اقلام الاقتراع في معهد دير مار شربل والتقى القنصل اللبناني شربل معكرون وممثلي الاحزاب والتيارات اللبنانية.

وشدد طربيه على "اهمية اقتراع المنتشرين اللبنانيين للمرة الاولى في تاريخ لبنان"، ونوه ب "تضامن ابناء الجالية وتفاهمهم ومشاركتهم في الانتخابات إسهاما منهم في الحياة السياسية في لبنان".

مسلماني

وتفقد مراكز الاقتراع ايضا ممثل المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ كمال مسلماني وقال للزميل سايد مخايل: "لا شك انها المرة الاولى التي تجري فيها الانتخابات في الخارج وهناك الكثير من النواقص والأمور التي تحتاج الى اعادة نظر، ولكن تبقى الخطوة جيدة وان كانت تحتاج الى مزيد من العمل والجهد من وزارة الداخلية الى وزارة الخارجية الى الاحزاب والقوى اللبنانية، ولكن رأينا وشاهدنا بام العين يوما لبنانيا وطنيا بامتياز حيث شعر اللبناني المغترب بانه يشارك بصناعة القرار السياسي في وطنه الام لبنان".

كما تفقد اقلام الاقتراع ممثل دار الفتوى الشيخ مال زيدان، منوها باهمية مشاركة المغتربين في الانتخابات لأول مرة.