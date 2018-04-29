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مكتب النائب زياد اسود: انتحال صفة التيار الوطني الحر لتقسيم اصوات الناخبين في جزين



ترد اتصالات عدة للمواطنين من اناس ينتحلون صفة التيار الوطني الحر، زاعمين ان الحزب بدأ عملية تقسيم الاصوات التفضيلية للناخبين في جزين بين مرشحيه الثلاثة.

المكتب الاعلامي للنائب زياد اسود ينفي هذا الامر ويحذر الناخبين من الوقوع في هذا الفخ، مؤكدا ان عملية اختيار الصوت التفضيلي تعود لقناعة كل ناخب، ولا تنصاع لمثل هذه المزاعم التي ترد في اتصالات هاتفية لا تمثل اسلوب التيار الوطني الحر في التعاطي مع الحزبيين والمؤيدين والناخبين.