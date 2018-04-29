فتح صناديق الاقتراع امام اللبنانيين في كل الدول الاوروبية

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فتحت عند الثامنة صباحا بتوقيت بيروت صناديق الاقتراع امام الناخبين اللبنانيين المنتشرين في الخارج في كل من الدول الاوروبية الاتية:

هولندا عدد الناخبين 491 قلم واحد في السفارة اللبنانية لاهاي.

الدانمارك عدد الناخبين 250 قلم واحد في كوبنهاغن.

السويد ستوكهولم عدد الناخبين 2160 يتوزعون على6 الاقلام.

سويسرا عدد الناخبين889 قلمين في بيرن مبنى السفارة اللبنانية.

بلجيكا عدد الناخبين 1053قلم واحد في السفارة اللبنانية.

فرنسا عدد اقلام الاقتراع 28 وعدد الناخبين في باريس 7092وفي مرسيليا 1562 ناخبا.

اسبانيا 376 على قلم واحد في مدريد مبنى السفارة اللبنانية.

ايطاليا عدد الناخبين في ميلانو 729 قلم واحد في القنصلية وفي روما عدد الناخبين 343 قلم واحد في مبنى السفارة.

المانيا عدد الناخبين 8357 موزعين على 21 قلم اقتراع في مدن برلين فرانكفورت دوسلدورف بريمن هانوفر هامبورغ.

جنوب افريقيا قلم واحد في بريتوريا مبنى السفارة عدد الناخبين المسجلين 312.