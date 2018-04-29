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المرحلة الثانية من إقتراع المنتشرين تستكمل اليوم في كندا والولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وتنتهي صباح غد الاثنين في لوس أنجلوس

29
APRIL
2018
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 تستكمل المرحلة الثانية من إنتخاب المنتشرين، بانطلاق عملية الاقتراع بعد فتح الصناديق في المراكز المقررة، في 32 دولة، بعدما بوشرت في الساحل الشرقي لاوستراليا منتصف الليل الفائت، حيث ان عدد الدول المقرر الاقتراع فيها 33.

وتنطلق عملية الاقتراع في أرمينيا في السادسة من صباح اليوم بتوقيت بيروت.


وتبدأ عملية الاقتراع اليوم الاحد، في كندا حيث سجل 11438 ناخبا، والولايات المتحدة الاميركية وسجل 10000 ناخب . وتوزع الناخبون في القارة الأميركية على 2016 ناخبا في البرازيل، و1496 ناخبا في فنزويلا و923 ناخبا في الباراغواي و392 ناخبا في الأرجنتين و347 ناخبا في المكسيك و325 ناخبا في كولومبيا.


أفريقيا
وفي أفريقيا: تم تسجيل 2344 ناخبا في ساحل العاج، و1263 ناخبا في نيجيريا، و400 ناخبا في السنغال، و439 ناخبا في غينيا، و375 ناخبا في غانا، و341 ناخبا في الكونغو، و312 ناخبا في جنوب افريقيا، و259 ناخبا في سيراليون، و251 ناخبا في الغابون، و217 ناخبا في بنين، و211 ناخبا في ليبيريا.

 

القارة الاوروبية
وفي القارة الأوروبية تم تسجيل 8362 ناخبا في فرنسا، و8351 في المانيا، و1910 ناخببين في السويد، و1805 في المملكة المتحدة، و1052 ناخبا في بلجيكا، و889 ناخبا في سويسرا، و728 ناخبا في ايطاليا، و376 ناخبا في اسبانيا، و311 ناخبا في أرمينيا، و270 ناخبا في رومانيا، و256 ناخبا في اليونان، و250 ناخبا في الدانمارك و228 ناخبا في هولندا و242 في جزر الغوادلوب التابعة لفرنسا.


والانتخابات في مرحلتها التي بدأت منتصف الليل الفائت في أوستراليا، تنتهي صباح يوم غد الاثنين في لوس انجلوس .

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