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منسّق الإنتشار في التيار مارك زبّال: إنتخاب لوائح التيار هو فعل إيمان بالعهد

29
APRIL
2018
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مقتطفات من مقابلة مع منسّق الانتشار في التيار الوطني الحر الدكتور مارك زبّال على شاشة ال OTV:

-ا الانتخابات في الدول العربية كانت اول استحقاق من نوعه في تاريخ لبنان.
-اليوم اي لبناني من اي طرف سياسي ينتمي اليه باستطاعته اللجوء الى السفارة لينتخب و يعبرّ عن رأيه و هذا فخر للبنان.
-امس كانت تجربة اولى و تعلمنا منها و قد تفاجأنا الى حدّ ما بأمور كانت خارج السيطرة كلوائح الشطب و غيرها من مشاكل بسيطة.
-في الدول العربية تفادينا قدر الإمكان الحزازية و نتأمّل في الدورات المقبلة ان نثبت وجودنا أكثر كتيار وطني حرّ في دول العالم.
-في دول الغرب سيكون الأمر مختلفاً و غداً وسائل الإعلام ستنقل المشهد البرتقالي الذي به نفتخر.
-أماّ في لبنان تحديداً في مركز ميرنا الشالوحي لدينا غرفة عمليات تتابع الانتخابات بدقّة و الليلة سيُفتح أوّل قلم في استراليا.
-غداً سيكون المشهد متكاملاً من استراليا و سنرى شباب التيار الوطني الحرّ من منظار مختلف وملفت.
-من بعد استراليا ستُفتح اقلام اوروبا و من ئمّ كندا و اميركا.
-من ينتخب التيار الوطني الحرّ هو مؤمن بالعهد و مؤمن بحزبه و انتخب بإرادته.
-هذه المرحلة التي نخوضها اليوم تتطلب عمل و جهد قبل سنة و من المؤكد ان الانتشار في التيار الوطني قام بكل الخطوات اللازمة.
-الهدف الأساسي من العمل و التعب في دول الانتشار هو حماية و صون العهد, فعندما ننجح في الإنتخابات بكتلة نيابية كبيرة فبذلك نكون قد حمينا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
-كما أكّد الاستاذ مارك أنّ التيار الوطني الحرّ لا ينتمي إلى أي محور و هذا الأمر كان واضحاً من قبل الرئيس جبران باسيل. ليس لدينا اي تمويل خارجي و هذا الأمر نفتخر به لأنّ محورنا لبناني فقط لا غير.
-ختم الأخير بشكر للجنة الانتشار في لبنان و خارجه على الجهد و التعب.

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