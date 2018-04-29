منسّق الإنتشار في التيار مارك زبّال: إنتخاب لوائح التيار هو فعل إيمان بالعهد

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مقتطفات من مقابلة مع منسّق الانتشار في التيار الوطني الحر الدكتور مارك زبّال على شاشة ال OTV:

-ا الانتخابات في الدول العربية كانت اول استحقاق من نوعه في تاريخ لبنان.

-اليوم اي لبناني من اي طرف سياسي ينتمي اليه باستطاعته اللجوء الى السفارة لينتخب و يعبرّ عن رأيه و هذا فخر للبنان.

-امس كانت تجربة اولى و تعلمنا منها و قد تفاجأنا الى حدّ ما بأمور كانت خارج السيطرة كلوائح الشطب و غيرها من مشاكل بسيطة.

-في الدول العربية تفادينا قدر الإمكان الحزازية و نتأمّل في الدورات المقبلة ان نثبت وجودنا أكثر كتيار وطني حرّ في دول العالم.

-في دول الغرب سيكون الأمر مختلفاً و غداً وسائل الإعلام ستنقل المشهد البرتقالي الذي به نفتخر.

-أماّ في لبنان تحديداً في مركز ميرنا الشالوحي لدينا غرفة عمليات تتابع الانتخابات بدقّة و الليلة سيُفتح أوّل قلم في استراليا.

-غداً سيكون المشهد متكاملاً من استراليا و سنرى شباب التيار الوطني الحرّ من منظار مختلف وملفت.

-من بعد استراليا ستُفتح اقلام اوروبا و من ئمّ كندا و اميركا.

-من ينتخب التيار الوطني الحرّ هو مؤمن بالعهد و مؤمن بحزبه و انتخب بإرادته.

-هذه المرحلة التي نخوضها اليوم تتطلب عمل و جهد قبل سنة و من المؤكد ان الانتشار في التيار الوطني قام بكل الخطوات اللازمة.

-الهدف الأساسي من العمل و التعب في دول الانتشار هو حماية و صون العهد, فعندما ننجح في الإنتخابات بكتلة نيابية كبيرة فبذلك نكون قد حمينا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

-كما أكّد الاستاذ مارك أنّ التيار الوطني الحرّ لا ينتمي إلى أي محور و هذا الأمر كان واضحاً من قبل الرئيس جبران باسيل. ليس لدينا اي تمويل خارجي و هذا الأمر نفتخر به لأنّ محورنا لبناني فقط لا غير.

-ختم الأخير بشكر للجنة الانتشار في لبنان و خارجه على الجهد و التعب.