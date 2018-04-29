الناخبون اللبنانيون في فرنسا الأكثر عدداً في أوروبا ومراكز انتخابية في 17 مدينة

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ميشال أبو نجم -



يتوجه الناخبون اللبنانيون اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع في أول تجربة لممارسة حقهم الديمقراطي الذي منحه لهم القانون الجديد. وبفضل الحملات المتواصلة التي قامت بها السفارة اللبنانية، فإن عدد الناخبين اللبنانيين الذين سجلوا وصل إلى 8500 ناخب، بينهم العدد الأكبر في باريس (5300 ناخب). وبذلك يحتل الناخبون اللبنانيون المرتبة الأولى من حيث العدد في أوروبا والمرتبة الرابعة في العالم (بعد أستراليا، والولايات المتحدة، وكندا)، وفق وما قاله السفير رامي عدوان، الذي جعل من إنجاح العملية الانتخابية «همه الأول» منذ شهور وأكثر من الحملات التي تحث اللبنانيين على التسجيل مستعيناً بوسائل التواصل الاجتماعي والاجتماعات العامة.

وهكذا، نجحت السفارة في توفير مراكز انتخابية في 17 مدينة فرنسية تضم 21 قلماً خارج العاصمة، و6 مراكز في باريس وضواحيها. أما لجهة الرقابة الرسمية، فقد جنّد لها موظفو السفارة والمندوبية اللبنانية في اليونيسكو وقنصلية مرسيليا. ويتوقع عدوان أن تكون المشاركة «كثيفة» بفضل الحملات المتلاحقة مع الناخبين مباشرة ومع الوسائل الإعلامية، وكذلك مع ممثلي اللوائح والأحزاب الذين التقى منهم نحو 300 شخص لشرح مجريات اليوم الانتخابي، وتوفير تمثيل اللوائح في المراكز الانتخابية. وسيرأس كل مركز انتخابي موظف رسمي من السفارة، أو مندوبية اليونيسكو، أو القنصلية في مرسيليا.

وزار وزيرا الداخلية والعدل، نهاد المشنوق وسليم جريصاتي، مقر القنصلية للاطلاع على الاستعدادات. وأشاد الأول بالتدابير والإجراءات التي اتخذتها السفارة لضمان الحياد التام، ولتكون الانتخابات كاملة النزاهة والتنظيم. وأفاد المشنوق بأن باريس ستكون إحدى المدن التي ستتواجد فيها رقابة من الاتحاد الأوروبي، واعداً بأن وزارته «لن تتهاون في أي تجاوز، أكان داخل لبنان أم خارجه». ومما عمدت إليه السفارة تشكيل «غرفة عمليات» مهمتها تلقي الشكاوى، وحل الإشكالات التي يمكن أن تقع، وستكون المراكز والأقلام مفتوحة من السابعة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً.