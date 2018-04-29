المشنوق: الصراع بين مشروعي الدولة وإيران

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شدد وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق على أن «هذه الانتخابات هي مفصلية، تتعلق بمستقبلنا ومستقبل أولادنا، وقد دفع لبنان العديد من الشهداء المسيحيين والمسلمين ثمناً للاستقلال والعروبة، ليس أولهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بل بدأ المسلسل منذ العام 1949 مع الرئيس رياض الصلح، وبعدها مع الرئيس بشير الجميل والرئيس رشيد كرامي والمفتي الشيخ حسن خالد والشيخ صبحي الصالح والشيخ أحمد عساف، للحفاظ على الهوية العربية السياسية».

وقال خلال لقاء انتخابي مع المئات من أفراد عائلات بيروتية تقيم في ساحل المتن الجنوبي: «الصراع ليس سنياً شيعياً، بل هو بين مشروع يؤمن بالدولة والوطن، وبين مشروع له هوى إقليمي إيراني، وليس مواجهة حول عدد النواب، بل حول قرار العاصمة المركزية بيروت، وقرار أهلها، وليس عن نجاح نواب، وإذا لم يرتفع الحاصل الانتخابي، فإن لائحة المشروع الثاني التي تملك 40 ألف صوت، ستجعلنا نخسر نصف قرار بيروت ولبنان.