المنتشرون استردوا من الدولة امس الاول وسيستردون اليوم دينا مستحقا باقتراعهم

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المغتربون اللبنانيون في 34 دولة يدلون بأصواتهم في المرحلة الثانية اليوم

وصلت صناديق الاقتراع من العواصم العربية الست، الى بيروت، بعدما امضت ليلها في مراكز الانتخابات بحراسة مندوبي المرشحين وتحت رقابة الكاميرات التي بقيت مفتوحة ومرئية من بيروت، حتى وصول سعاة الشركة البريدية التي تعهدت بنقلها بأمان الى بيروت.

ما جرى أمس الاول وما سيجري اليوم الاحد من اقتراع 70 ألف مغترب في 34 دولة اوروبية واميركية وافريقية، اضافة الى استراليا، كان بالنسبة للحكومة «بروفة» للانتخاب النسبي، اجريت على المغتربين، وهو ما يحسب للوزير جبران باسيل، الاب الروحي لهذا القانون، بمختلف تطبيقاته.



والواقع ان مثل هذا اليوم لن ينساه «المنتشرون» بحسب التوصيف الجديد لـ «المغتربين» الذين استردوا من الدولة امس الاول وسيستردون اليوم دينا مستحقا باقتراعهم حيث هم، وفي العام 2022 سينتخبون ويُنتخبون ليكون لهم ستة نواب في برلمان الوطن الأم، أي بعدد القارات الخمس زائد استراليا. ويقول الوزير باسيل: شعرت بعودة 14 مليون لبناني مغترب إلى وطنهم.

العملية الاقتراعية نجحت تقنيا، بفضل الجهوزية التامة، وقلة عدد المسجلين.. بمعزل عن بعض الشوائب الشكلية وغير الجوهرية ومنها بحسب «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» (لادي) عدد من المخالفات تمت معالجتها.