باسيل : بدأت المرحلة الثانية من اقتراع المنتشرين في اوستراليا اليوم وتنتهي صباح يوم الاثنين في لوس انجلوس

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أعلن وزير الخارجية جبران باسيل من مقر الوزارة في قصر بسترس، انطلاق المرحلة الثانية من عملية اقتراع المنتشرين في العالم، وبدأت بالساحل الشرقي لاوسترالي، فأكد في كلمة اننا "على موعد ثان لملاقاة اللبنانيين في الخارج لمشاركتنا في العملية الانتخابية"، مشيرا الى ان "المرحلة الثانية من انتخابات المنتشرين اكبر من المرحلة الاولى وهناك 70 الف لبناني مسجلين في 33 دولة وهم موزعين على 200 قلم في 103 مركز في كل العالم".



وأكد باسيل ان "نسبة المشاركة كانت مقبولة في المرحلة الاولى من انتخابات المنتشرين في الدولة العربية ونأمل أن تكون النسبة مرتفعة في المرحلة الثانية من هذه الانتخابات"، مشيرا الى ان "الانتخابات في مرحلتها الثانية بدأت في اوستراليا منتصف ليل اليوم وتنتهي صباح يوم الاثنين في لوس انجلوس "، داعيا "للمشاركة بكثافة في هذا التحدي كبير"، مشددا على اننا "نحرص ان يكون هناك مراقبة على الصناديق".