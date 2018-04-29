الخارجية : إفتتاح صناديق الإقتراع في 33 دولة إضافةً الى جزيرة غوادلوب

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فُتحت منتصف ليل اليوم السبت - الأحد بتوقيت بيروت صناديق الإقتراع في الجولة الثانية من الإنتخابات النيابية في بلاد الإنتشار في 33 دولة إضافةً الى جزيرة غوادلوب، إنطلاقاً من الساحل الشرقي لأستراليا في سيدني، بريسبين وملبورن، ويفتح آخر قلم في لوس انجلوس.

يقترع في هذه الإنتخابات 70355 ناخباً من أصل 82970 مسجل مسبقاً، وذلك في 200 قلم و108 مركز إقتراع. وتواكب وزارة الخارجية والمغتربين عملية الإنتخاب طيلة ساعات التصويت من مختلف أقلام الإقتراع من خلال غرفة العمليات التي اقامتها في الوزارة، ويمكن لوسائل الإعلام كافة المحلية والأجنبية مواكبة هذه العملية .

والجدير ذكره ان التصويت ينتهي عند الساعة الثامنة من صباح يوم الأثنين المقبل بتوقيت بيروت في لوس انجلوس في الساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية.