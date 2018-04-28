البستاني في مهرجان لائحة "ضمانة الجبل ": مع العهد اليوم وغدا وبعده ،انا مع العهد الوحيد الذي سيعطي ويدعم حقوقنا وانا مع العهد لان التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل

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قال المرشح عن المقعد الماروني في الشوف الدكتور فريد البستاني في مهرجان لائحة "ضمانة الجبل "في الدامور ،انه منذ الاستقلال لغاية اليوم ،لم يعرف لبنان رئيس قوي مثل الرئيس العماد ميشال عون ،وانه منذ الاستقلال لغاية اليوم لم تعرف الحياة السياسية ديناميكية مثل ديناميكية التيار الوطني الحر ورئيسه الوزير جبران باسيل .ومنذ الاستقلال لغاية اليوم لم يعرف لبنان وبصورة خاصة الشوف قانون انتخابي يسمح لنا فرض ممثلينا الذين يمثلوننا وليس ان يمثلوا علينا.







يوم ٢٨نيسان ٢٠١٨هو ذكرى مرور اكثر من ٣٣سنة على تهجير منطقة شوفية عزيزة علينا هي منطقة اقليم الخروب وهذا الرقم هو عمر سيدنا يسوع المسيح ،الذي عاش الفداء ووصل الى القيامة ولكن للاسف نحن في الشوف نعيش طريق الجلجلة وما نزال نعيش فعل الفداء عن وطن وشعب ودولة تخلت عنا ولم تؤمن العودة الكريمة وما زال الشوف ينزف وما زال الخلاص لم يات والقيامة لم تتجلى

واضاف:نحن هنا ،كي لا يتكرر ٢٨نيسان تاريخ التهجير والحرمان ،نحن هنا كي نقفل وزارة المهجرين ونعيد انماء الشوف وكل الجبل ،نحن هنا لكي نرفع الغبن ونعطي لكل الناس حقوقها ،نحن هنا لنعيد الشوف قلب الجبل النابض ،نحن هنا لكي نرفع وصمة التهجير والعار عن جبين الوطن.





انا فريد البستاني مع العهد اليوم وغدا وبعده ،انا مع العهد الوحيد الذي سيعطي ويدعم حقوقنا وانا مع العهد لان التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل لانقاذ الوطن كل الوطن ،انا فريد البستاني اعدكم بالانماء واعدكم بالصدق والشفافية واعدكم بشوف قوي ولبنان قوي ."