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عطالله خلال مهرجان " ضمانة الجبل" الإنتخابي من الشوف : ٦ أيار فرصة تاريخية لنقول بصوت عالي وبثقة كبيرة إنو نحنا موجودين وثابتين بأرضنا غصب عن يلي ما بدو يانا

28
APRIL
2018
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كلمة المرشح غسان عطالله خلال مهرجان " ضمانة الجبل" الإنتخابي من الشوف :

مسا الخير،
بالسنين الماضية، وبالإنتخابات السابقة، تعوّدنا نسمع إنو هنّي ذاتن راجعين، صوتنا ما رح يأثّر، فينا وبلانا ناجحين ... هيدا الكلام صار من الماضي؛ هيدا الكلام ما بيشبهنا لأنو نحنا ما تعوّدنا نسلّم بالواقع المفروض علينا ونقبلو ونتفرج من بعيد .... نحنا رجال التيار الوطني الحر ما منعرف إلّا نكون بالصفوف الأمامية للمواجهة وإسترداد الحقوق ... ما تعوّدنا نسكت عالظلم ونقول مش طالع بإيدنا، ما تعودنا نبرم وجّنا ونقنع حالنا إنو الموضوع أكبر منّا ....
ما في شي أكبر منّا إلّا الدولة والقانون ....
الكلمة الأولى والأخيرة لإلكن، لأنّو شبعنا فساد وتعطيل لمؤسّسات الدولة،
الكلمة الأولى والأخيرة لإلكن لأنو ما بقى بدنا نضحّي بشبابنا تيضلّوا الزعما مربّعين على كراسين عم يستغلوا تعبنا ...

٦ أيار فرصة تاريخية لنقول بصوت عالي وبثقة كبيرة إنو نحنا موجودين وثابتين بأرضنا غصب عن يلي ما بدو يانا، وليلّي بيقول لفلان كن فيكون وزل فيزول، منقلو إنو نحنا ما في شي بخلّينا نزول من أرضنا إلا إرادة ربنا، نحنا مش غيمة عابرة، نحنا شعب عظيم، سيّد بخياراتو، حرّ بالتعبير عن رأيو، مستقل عن كل الضغوطات؛ وليلّي بعد مش سامع عنا وما بيعرف مين نحنا، رح نعيد للمرة الأخيرة : نحنا تلاميذ القائد العظيم فخامة الرئيس العماد ميشال عون يلي فكرو ومدرستو عابرة للطوايف والقارات والعهود والعصور، ويلي هوي اليوم عم بيقود سفينة الوطن نحو بر الأمان ...
مسيرتنا هي مسيرة نضال، مش ميليشيات وفساد، مسيرة تحدي بوجه الظلم، لأنو عنا قضية وحدة إسما لبنان وإسما بناء الدولة، وعنادنا بالحق هوي عم ينتصر بآخر كل مرحلة، وهلق مش باقي إلا إنو نوقف وقفة وحدة ونثبت إجرينا بأرض الشوف، ونفرجين إنو نحنا الصخرة يلي عندا رح تنكسر كل الأمواج المتعالية على الدولة وعلى القانون.

كلامكن انتو هوي الأساس، صوتكن هوي الأساس، هوي بداية مشوار تحقيق لبنان الحلم، لبنان يلي بدنا نورتو لولادنا، لبنان المؤسسات والكفاءة، لبنان القانون والعدل والأمان وإحترام الآخر، لبنان الزراعة والصناعة والسياحة والثقافة، لبنان النفط والغاز، لبنان يلي في تيار بيفتخر بإنجازاتو وما بخاف من المحاسبة، لبنان الإزهدار والبحبوحة ...
نحنا وإياكن عالموعد ب٦ أيار تنقول كلمتنا بصوت عالي : صوتي لمستقبل ولادي، صوتي للبنان القوي، صوتي للتيار القوي، صوتي للعهد، صوتي لسيّد العهد ....

بالختام، بدي إلكن، يلي عندو شعب عظيم متلكن، مش ممكن يعرف الخسارة ...
عشتم، عاش الشوف، عاش التيار الوطني الحر، عاش لبنان

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