بالفيديو: من أبناء جونية سمع العميد شامل روكز اين تنتهي حدود كسروان

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طغى البيان المشترك للاتحاد الاوروبي والامم المتحدة حول ملف النزوح السوري على الشأن الانتخابي. لكن الموضوع كياني سيادي ومن هذا المنطلق رفض قاطع عبّر عنه العميد شامل روكز لما تضمنه البيان من مصطلحات تسوق للتوطين المبطن للنازحين، مؤكداً التأييد الكامل لبيان رئيس الجمهورية الأمين على الدستور، ومستنكراً بيان مفوضية اللاجئين بتخويف السوريين من العودة.



العميد روكز، وخلال لقاء حاشد في جونية، شد على ان سوق العمل اللبناني هو للبنانيين وللشباب الذي يتخرج ويهاجر او يبقى عاطلاً عن العمل. وأكد ان لبنان تحمّل في ملف النزوح أعباء أكثر مما يقدر وان تحقيق اصلاحات سيدر لها شروطها.



ولأن المرحلة المقبلة مرحلة قرارات مصيرية، دعوة الى اللبنانيين لعدم الخضوع للابتزاز والحفاظ على كرامة مستقبلهم بأصواتهم.



على أهمية رسالة الرئيس عون شدد العميد روكز خصوصاً دعوته الى عدم استخدام الخطاب الطائفي والمذهبي، والذي كان نافراً بعد قصة "مفتاح كسروان".



من جونية أكد العميد روكز ان الاصلاح والتغيير عملية نضال طويلة لاستئصال فساد متجذر منذ الحرب. ومن جونية نفسها سمع منافسوه جواباً تفضيلياً شافياً.