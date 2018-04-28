بالصورة: براميل مرمية على طريق عيون السمك تثير قلق الأهالي

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رمى مجهولون أكثر من 20 برميلا من المعدن، الى جانب الطريق العام المؤدي الى منطقة عيون السمك من جهة قضاء المنية الضنية، بعدما نزعوا أغطيتها وأفرغوا محتواها في واد الى جانب الطريق، الأمر الذي أثار قلق أهالي المنطقة والعابرين على الطريق المذكورة، من أن تكون محتويات هذه البراميل مواد سامة.



وطالب الأهالي الجهات المعنية بالكشف عليها ورفعها من المكان، لا سيما وان روائح كريهة جدا تنبعث منها، إضافة إلى إجراء التحقيقات اللازمة لكشف هويات من رموها في المنطقة.



وكتب على البراميل ان مصدرها من الهند، وانها تحوي "زيت خروع" وتاريخ الانتاج في العام 2011.