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مهما قيل وقال في اقتراع المغتربين فالانجاز تخطى الابتزاز واصوات النشاز

28
APRIL
2018
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مهما قيل وقال في اقتراع المغتربين فالانجاز تخطى الابتزاز واصوات النشاز . يكفي وزير الخارجية نصرا انه انجاز غير مسبوق لوزارته وفريق عمله ويكفي اللبنانيين المغتربين والمنتشرين فخرا انهم ينتخبون للمرة الاولى في تاريخ لبنان وفي عهد الرئيس عون .

لن ينسى اللبنانيون المنتشرون ان جذورهم ضاربة في هذه الارض وسيعرف اللبنانيون المقيمون ان اجنحتهم في الاغتراب ستحمل الارزة الى اربع رياح الارض . حاول ايوب تابت رئيس الدولة اللبنانية اشراك المغتربين في الانتخابات العام 1943 وحورب وجوبه وقامت القيامة في وجهه فاضطر الى تقديم استقالته وخلفه بترو طراد الذي فهم الرسالة فطوى الصفحة واغلق الباب ورمى المفتاح . . يومها لم يكن عدد اللبنانيين المغتربين في العالم يتخطى ال 200 الف . بعد خمسة وسبعين عاما حقق ميشال عون ما عجز عنه رؤساء الدولة في الانتداب ورؤساء الجمهورية بعد الاستقلال .

اليوم يبلغ عدد المتحدرين والمنتشرين والمغتربين 15 مليونا في كل قارات العالم وهو عدد قد يعتبره البعض مبالغا فيه لكنه صحيح . وصحيح ان غالبيتهم باتت من الجيلين الرابع والخامس وانهم اندمجوا في بلدانهم ومجتمعاتهم لكن الصح ان كثيرين منهم يرغبون في اكثر من سماع حكايات الاجداد والرواد عن الوطن الام وانهم - مسلمون ومسيحيون - لا يريدون ان يطويهم النسيان وان يختفوا كما تختفي الساقية في رمال الصحراء بل ان يكونوا صوتا لارث ومنارة لحضارة لا موتا لتاريخ وذوبانا لرسالة حملها اسلافهم قبل كريستوف كولومب واميركو فيسبوتشي الى الاميركيتين وقبل الرومان وادريان الى اوروبا وابعد نقطة فيها . يكفي هذا العهد انه قرن القول بالفعل , الامل بالعمل الحلم بالواقع . اما جوقة الناعقين والمرائين فينطبق عليهم تنبيه الكتاب المقدس : وفي مجلس المستهزئين لا تجلس .

 

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