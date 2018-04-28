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باسيل من الجنوب: الفساد لا يعيش مع التحرير والمقاومة

28
APRIL
2018
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توجّه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى مناصريه بالقول إنّ "لا أحد في العالم يبعدنا عنكم ويمنعنا من المجيء اليكم".

وأضاف خلال مهرجان التيار الوطني الحر في مغدوشة أن "مغدوشة تعني لنا الكثير وهذا القضاء يعني لنا أكثر لأنه جزء من الجنوب، ومن هنا نوجه تحية للمقاومة وسيد المقاومة".

ولفت باسيل إلى أن الكثيرين لم يتمكنوا من الهيمنة على مغدوشة بالعسكر، ولن يهيمنوا بالسياسة، مشدداً على أن "مقاومة التيار اليوم هي من أجل الشراكة".

 


وقال إن "الشراكة لا تعني العيش الواحد فقط بل هي أن تقبل الآخر، واحترامكم هو احترام تمثيلكم بينما الهيمنة عليكم لها أبعاد كثيرة وهذا تهديد للوحدة الوطنية ".

وأكّد أن "خصومتنا هي مع الذين لا يريدون الدولة ويدعمون الفساد"، مؤكداً أن "هذا الكلام سنقوله في أي مكان لأن الفساد لا يمكن أن يعيش مع التحرير ولا مع المقاومة".

وشدّد على أنّهم "اذا كانوا يريدون منعنا عن مقعد نيابي فلا يمكنهم منعنا من التعبير عن رأينا كما نريد وفي الوقت الذي نريد".

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