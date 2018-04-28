ادكار معلوف: اصوات كل المغتربين هي طاقة اضافية للعهد، انتخبوا لائحة المتن القوي، وبالتالي انتخبوا للعهد القوي

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وجه المرشح عن المقعد الكاثوليكي في المتن ادكار معلوف (ادي) تحية من القلب الى اللبنانيين في دول الاغتراب، فقال: انتم اليوم لاول مرة شركاء في القرار الوطني ومسؤوليتكم كبيرة. وبعد ٢٩ سنة من اطلاق الرئيس ميشال عون مشروع لبنان القوي، وبعدما تخطينا اصعب المراحل، وحققنا الحرية والسيادة والاستقلال وتوافقنا على الشراكة الحقيقية وانجزنا التفاهمات الوطنية، نحن واياكم على بعد امتار من بناء الدولة، التي تشبهنا وتشبهكم، والتي حلم بها رئيسنا، وكلنا حلمنا بها.

اصوات كل المغتربين هي طاقة اضافية للعهد، انتخبوا لائحة المتن القوي، وبالتالي انتخبوا للعهد القوي.

ادغار بولس معلوف