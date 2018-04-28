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"الإلتزام ليس بالحبر على الورق إنما بالتاريخ"... الدكتور وليد نجيب الخوري بين الـ1988 وإنجازات العهد: "إقتراع المغتربين إنجاز تاريخي فلصوتهم أهمّية كبيرة!"

28
APRIL
2018
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"الإلتزام ليس بالحبر على الورق إنما بالتاريخ"... الدكتور وليد نجيب الخوري بين الـ1988 وإنجازات العهد: "إقتراع المغتربين إنجاز تاريخي فلصوتهم أهمّية كبيرة!"

تحت شعار "البيت بيتكن" رحّب الدكتور وليد نجيب الخوري بجميع الحضور الذين احتشدوا في منزله في عمشيت صباح السبت 28 نيسان 2018 كما بشباب التّيار الوطني الحرّ واصفاً إيّاهم بالجنود المجهولين.
"هذه المعركة مفصلية ونحن متأكّدون من أن شعبنا سينتخب صحّ، ويختار لائحة "لبنان القوي" في جبيل وكسروان... تعرفوننا وتعرفون قيمنا وتاريخنا! هذه لائحة العهد ولائحة العماد ميشال عون!" وتوجّه دكتور الخوري الى الشباب والشابات الحاضرين وتحدّث بإقتضاب عن تاريخ التّيار بدءاً من عام 1988 والأسس التي وضعها العماد عون: "سيادة، حرّية واستقلال"، مروراً بأحداث الـ2005 وصولاً الى اليوم.

وبعد سنة ونصف السنة من العهد، ذكّر الخوري ببعض الإنجازات التي قام بها العماد عون قائلاً: "استطاع الرئيس أن يعيد كرامة لبنان، وكرامة رئيس الحكومة بعد حادثة السعودية وكرامتنا أجمعين... وإنجازات هذا العهد حتّى اليوم ليست بقليلة ونذكر منها قانون الإنتخاب الذي يسمح للمغتربين بالإقتراع والتعبير عن رأيهم ووهو حدث مهم جداً، منعطف ديمقراطي تاريخي." هذا ولم ينسَ د. وليد سدّ جنّة وتعيين مدراء عامّين جبيليين في الدولة وملفّ الكهرباء وقانوني ضمان الشيخوخة واللامركزية الإدارية التي تقدّم به نوّاب تكتّل التغيير والإصلاح، إقرار محافظة كسروان الفتوح – جبيل فضلاً عن مشاريع إنمائية مثل شبكات الصرف الصحّي وإعادة تأهيل الطرقات وغيرها.

"عهد العماد عون قوّي لكن يلزمه أدوات للمحافظة على هذه القوة. والأدوات هي المجلس النيابي والوزراء ونحن نرغب بأن نسرّع تشريع وتطبيق القوانين التي سبق وتقدّمنا بها أهمّها خلق فرص عمل لشبابنا والحفاظ عليهم وعلى طاقاتهم داخل لبنان... بإنتخابكم لبنان القوي، أنتم تنتخبون العهد والعماد عون وبالتالي التغيير والإصلاح".

أمّا عن قلّة فرص العمل في لبنان، أشار الخوري الى أن هذه المشكلة تؤثّر كثيراً على مستقبل شبابنا وتنمية ونمو مجتمعنا لذلك سنسعى الى إنشاء نظامٍ يوجّه الطلاب نحو إختصاصات نحتاج لها في مجتمعنا كما أن مرفأ جونية وإستخراج النفط والغاز يوفّران الكثير من فرص العمل للبنانيين خصوصاً لشباب جبيل وكسروان. وفي ما يتعلّق بالإسكان، كشف د. وليد عن مشروع قام بدراسته شخصياً مع الجنرال عون، من شأنه تسهيل المسار على أصحاب الدخل المحدود: "أسميت هذا العهد، عهد الحصاد وعهد الطاقة لأنّي أؤمن أن الشباب هم الطاقة والمستقبل وأساس لبنان بإلتزامهه".

الإلتزام ليس بالحبر على الورق إنما بالتاريخ "أنا حزبي أكثر من الحزبي وأعمالي تحكي عنّي.. لطالما وعدنا ونفّذنا وفي 6 أيّار أنتم ستنفّذون معنا وتنتخبون الأفضل!"

 

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