مؤسسة كهرباء لبنان: تعذر تصليح الأعطال لهذا السبب

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تعذر تصليح الأعطال بسبب اضراب نقابة العمال والمستخدمين



تعلن مؤسسة كهرباء لبنان عن تعذر تصليح الأعطال التي طرأت على الشبكة في مختلف المناطق اللبنانية ومن بينها مدينة صيدا, وذلك بسبب الاضراب المفتوح الذي تنفذه نقابة العمال والمستخدمين في المؤسسة والذي أصدرت بيانا جديدا بالاستمرار فيه اليوم السبت الواقع فيه 28/4/2018.



واذ تعتذر مؤسسة كهرباء لبنان من المواطنين المتضررين من هذه الاعطال, فهي تتمنى على النقابة لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية, وبصرف النظر عن احقية مطالبها, تأمين سير المرفق العام في المؤسسة ولو بالحد الأدنى, وذلك صونا لمصالح المواطنين وحفاظا على سلامة العملية الانتخابية.

وستواصل المؤسسة إطلاع المواطنين على كل جديد في هذا الشأن.