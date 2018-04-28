الطرود الديبلوماسية تصل تباعاً الى بيروت ابتداءً من السابعة والنصف من مساء اليوم

A + A -

تعلن وزارة الخارجية والمغتربين أن الطرود الدبلوماسية التي تحتوي على صناديق الاقتراع والمغلفات التي تحتوي ظروف إقتراع المغتربين اللبنانيين المختومة بالشمع الاحمر، والذين أدلوا بأصواتهم في الإنتخابات النيابية اللبنانية التي جرت أمس في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستصل مساء اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي في تمام الساعة 7:30 بتوقيت بيروت على متن طائرة تابعة لشركة DHL، ويبلغ عدد الطرود 13. وستتولى مديرة شؤون المغتربين في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة فرح بري، وبحضور مديرة الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس، عملية إستلام الطرود من مقر شركة DHL في المطار، لتـُنقل بعدها بمواكبة أمنية الى مصرف لبنان.

ومن المتوقع أن تصل باقي الطرود الديبلوماسية وبداخلها صناديق الاقتراع والمغلفات التي تحتوي ظروف إقتراع المغتربين اللبنانيين المختومة بالشمع الاحمر والذين صوّتوا في كل من السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر ومصر، تباعا صباح غد الأحد 29/4/2018، على أن يتم تسلمها بالطريقة ذاتها في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الأحد.

وتودّ وزارة الخارجية والمغتربين أن تعلن لوسائل الإعلام الراغبة بنقل وقائع وصول هذه الطرود مساء اليوم أن بإمكانها القيام بذلك، وأنها قد إستحصلت على الموافقات الأمنية اللازمة التي تتيح لهذه الوسائل الدخول الى حرم شركة DHL في المطار لتصوير عملية التسليم والتسلم.