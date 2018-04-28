بالتفاصيل - الجولة الثانية والأخيرة من اقتراع المنتشرين

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تفتح منتصف ليل اليوم السبت - الأحد بتوقيت بيروت صناديق الإقتراع في الجولة الثانية من الإنتخابات النيابية في بلاد الإنتشار في 33 دولة تضم 200 قلم إقتراع،إنطلاقاً من الساحل الشرقي لأستراليا. وتواكب وزارة الخارجية والمغتربين عملية الإنتخاب طيلة ساعات التصويت من مختلف أقلام الإقتراع من خلال غرفة العمليات التي اقامتها، ويمكن لوسائل الإعلام كافة المحلية والأجنبية مواكبة هذه العملية في الوزارة .

والجدير ذكره ان التصويت ينتهي عند الساعة الثامنة من صباح يوم الأثنين المقبل بتوقيت بيروت في الساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية .