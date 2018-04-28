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8284 ناخباً من أصل 12615 اقترعوا في الدول العربية بالأمس!

28
APRIL
2018
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سجل إقتراع المغتربين في الدول العربية في الأمس بصمة لأول مرة في تاريخ الإنتخابات اللبنانية على أن تستكمل في باقي الدول يوم غد الأحد.

 

بالأرقام، انقسم عدد المقترعين بين الدول العربية الستة على الشكل التالي:

 

- الامارات العربية المتحدة - دبي وأبوظبي:

عدد الناخبين المسجلين 5166

عدد المقترعين 3243

نسبة الإقتراع 63%

 

- سلطنة عُمان:

عدد الناخبين 296

عدد المقترعين 221

نسبة الإقتراع 74.6%


- الكويت:
عدد الناخبين 1878

عدد المقترعين 1298

نسبة الإقتراع 69.1%


- مصر:

عدد الناخبين 257

عدد المقترعين 131

نسبة الإقتراع 51%


- المملكة العربية السعودية - الرياض وجدة:

عدد الناخبين 3186

عدد المقترعين 1989

نسبة الإقتراع 62.4%


- قطر:

عدد الناخبين 1832

عدد المقترعين 1402

نسبة الإقتراع 76.5%


وقد بلغ مجموع عدد الناخبين في الدول الواردة أعلاه12615 فيما اقترع منهم  8284 أي بنسبة 65.67%

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