8284 ناخباً من أصل 12615 اقترعوا في الدول العربية بالأمس!

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سجل إقتراع المغتربين في الدول العربية في الأمس بصمة لأول مرة في تاريخ الإنتخابات اللبنانية على أن تستكمل في باقي الدول يوم غد الأحد.
بالأرقام، انقسم عدد المقترعين بين الدول العربية الستة على الشكل التالي:
- الامارات العربية المتحدة - دبي وأبوظبي:
عدد الناخبين المسجلين 5166
عدد المقترعين 3243
نسبة الإقتراع 63%
- سلطنة عُمان:
عدد الناخبين 296
عدد المقترعين 221
نسبة الإقتراع 74.6%
- الكويت:
عدد الناخبين 1878
عدد المقترعين 1298
نسبة الإقتراع 69.1%
- مصر:
عدد الناخبين 257
عدد المقترعين 131
نسبة الإقتراع 51%
- المملكة العربية السعودية - الرياض وجدة:
عدد الناخبين 3186
عدد المقترعين 1989
نسبة الإقتراع 62.4%
- قطر:
عدد الناخبين 1832
عدد المقترعين 1402
نسبة الإقتراع 76.5%
وقد بلغ مجموع عدد الناخبين في الدول الواردة أعلاه12615 فيما اقترع منهم 8284 أي بنسبة 65.67%