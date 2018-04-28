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فقط في لبنان: الوزير الشغيل يعني إستغلالي!

28
APRIL
2018
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سالي الحداد-

في لبنان، تقرع الطبول ولا تهدأ عند أي إنجاز يحققه الوزير جبران باسيل، هو وبما يمثله يشكل التهديد الأكبر على الجميع، هو وعند أي إنجاز لا بد أن يتلقى كل أنواع الإتهامات والجريح، لا لشيء إلا أنه ممنوع أن يكون الأقوى نظيف الكف، ممنوع أن يكون شاب ديناميكي سبقهم بالزعامة التي قضوا أعواماً متنازلين عن مبادئهم للحفاظ عليها، يغفلون عن كل برامجهم الإنتخابية الفارغة المحتوى والمضمون ويخصصون الوقت الأكبر من مقابلاتهم المدفوعة لمهاجمته، لا لشيء إلا أنهم حاولوا مجاراته بجولاته ونشاطاته وأفعاله فلهثوا وارتأوا أن الهجوم عليه ليلاً نهاراً هو حلهم الوحيد.


بالأمس حقق الوزير جبران باسيل منفرداً (نعم منفرداً وبدون منة من أحد) إنجازا تاريخياً بإقتراع المغتربين، فما لبث من المشككين عن مسار العملية الإنتخابية في الخارج إلا بنسب الإنجاز إليهم، طبعاً هو إنجاز أن تجلس طوال اليوم في غرفتك لتغرد وتنسب إنجازات الأخرين إليك، الإنجاز الأكبر هو إقناع جمهورك والإستخفاف بعقولهم. حسناً، لنفترض أنكم وراء الإنجاز ولنتاسى حفلة التكاذب والتاقضات التي باتت إنجازكم الأوحد، اشرحوا لنا كيف من أعاد لم شمل المغتربين اللبنانيين استغل منصبه في الإنتخابات؟ أممنوع على وزير خارجية أن يترشح على الإنتخابات النيابية؟ أو ممنوع عليه أن يلتقي بالناس؟ ما هو التهديد الذي يشكله ما إذا التقى بالناس؟ تعرفون أن من يلتقي به "صعب ما يحبوا"، تتحدثون في مجالسكم الخاصة أن ذكاءه لا يتكرر وديناميكيته يصعب مجاراتها، إذا مشكلتكم ليست سياسية ولا شخصية مع هذا الرجل، مشكلتكم ثقة بالنفس فاستشيروا أخصاء لأن أموال مقابلاتكم طارت!

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