اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 28-04-2018

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البناء

خفايا

نبّهت أوساط سياسية من استخدام قوى حزبية، بعض المجموعات الإرهابية من جنسيات غير لبنانية لإحداث بلبلة أمنية قرب مدينة كبيرة تحتدم فيها المنافسة الانتخابية، وتظهر لائحة أحد الأقطاب الوطنية تقدّماً على لائحة القوى المُشار إليها، بحيث ترسخ هذا القطب كفاعلية سياسية وشعبية أساسية في المدينة خلال المرحلة المقبلة وأفول نجم القوى التي سيطرت على المدينة منذ حوالى ثلاثة عقود.

كواليس

تساءلت مصادر دبلوماسية في دولة عظمى معنية بالأزمة الكورية عما إذا كان بمستطاع واشنطن معاكسة وجود تيار واسع شعبياً في كوريا الجنوبية واليابان راغب في التطبيع مع كوريا الشمالية بعدما عاش مناخات الرعب النووي، ويرى مبادرتها فرصة يجب ألا تضيع ويفرض حضوره على حكوماته بقوة، وقالت إنّ هذا المدّ الشعبي السلمي يجب اعتباره أحد عناصر صناعة المسار التفاوضي مع كوريا الشمالية.



اللواء

لغز

ارتفعت كلفة الإطلالات التلفزيونية إلى معدلات غير مسبوقة، مع إغراء الشاشة، وضعف الاستخدام الشعبي لتطبيقات التواصل.

همس

تمكّن مسؤول كبير من تجاوز نقطة خلافية مع مرجع آخر، ذات حساسية دولية وإقليمية.

المستقبل

يقال

إنّ أوساطاً سياسية ترصد مدى انسحاب التحالفات الانتخابية القائمة إلى مرحلة ما بعد الانتخابات، والشكل الذي ستتخذه العلاقات بين الأفرقاء في المجلس النيابي الجديد في ضوء خارطة التحالفات المرتقبة وما إذا كانت ستشمل كل الملفات أم كل ملف على حدة.