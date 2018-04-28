عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 28-04-2018

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الاخبار
«بروفا» انتخابات المغتربين: إنجازٌ ناقصٌ
تحطيم الأوهام: نصف بيروت لخصوم الحريري
الجمهورية
إنتخابات المغتربين: السلطة تشيد بنفســها وجنبلاط لـ«الجمهورية»: لوقف التشنج
البناء
لبنان يواجه الحقيقة: سقوط كذبة الدعم الدولي في مؤتمرات روما وسيدر وبروكسل
انتخابات المغتربين في الخليج 1 من المقيمين و60 من المسجلين... وبمندوبي اللون الواحد
اللواء
إقتراع المغتربين: رهانات على تعديل الموازين في 6 أيار
مخاوف من التلاعب قبل نقل الصناديق إلى بيروت.. وأزمة بين «أمل» و«التيّار» في بعبدا
المستقبل
"عرس" الاغتراب: اقبال وشفافية
"تسونامي الفيحاء: حلو الوفا
الديار
من يربح الانتخابات النيابية في لبنان روسيا ام اميركا ؟
كل اللوائح فولكلورية وشكلية وبعد الانتخابات تبدأ معركة الفصل