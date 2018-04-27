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مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

من المحيط الى الخليج هكذا كانت حدود لبنان الديمقراطي اليوم، اما الاحد فحدوده ستكون العالم، انجاز انتظره اللبنانيون منذ ما قبل الاستقلال منذ ايام الرئيس ايوب ثابت على اقل تقدير 75 عاما مضت اتى رؤساء ورحلوا شكلت عشرات الحكومات وانتخبت عشرات المجالس النيابية ومضت.

لبشارة الخوري يسجل الاستقلال، ولكميل شمعون تسجل مواجهة مشروع الوحدة لفؤاد شهاب بناء المؤسسات لشارل حلو وسليمان فرنجيه والياس سركيس محاولة رأب الصدع لبشير الجميل ورينيه معوض الشهادة لامين الجميل العيش في التناقضات والتعايش معها لالياس الهراوي الثالث عشر من تشرين لاميل لحود تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي.

لميشال سليمان التردد واللاقرار اما لعهد الرئيس ميشال عون الذي لا يزال في بدايته فالى دحر الارهاب وادخال النسبية الى القاموس الانتخابي سيسجل التاريخ وباحرف من ذهب ان المنتشرين اللبنانيين اقترعوا للمرة الاولى وان مشاركتهم في الحياة السياسية اللبنانية لم تعد حبرا على ورق وان الحلم صار حقيقة.

وسيسجل التاريخ ايضا ان الخطوة ترجمتها حكومة يراسها سعد الحريري ووزير داخليتها وسيسجل ايضا بكل موضوعية ان المستحيل صار ممكنا في ايام تولي جبران باسيل وزارة خارجية والمنتشرين اللبنانيين.

ومن هذه الوزارة بالذات محور التهجمات والانجازات بداية النشرة.



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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

المرحلة الأولى من انتخابات المنتشرين انتهت في ست دول عربية وبعد غد في دول أجنبية والتجرية هي الأولى من نوعها في لبنان الذي يتحضر لإنتخابات المقيمين أحد الأسبوع المقبل وسط تحركات كثيفة للمرشحين وقد برزت جولة الرئيس سعد الحريري شمالا فيما برزت الزيارة التفقدية لرئيس الجمهورية الى غرفة المتابعة الإنتخابية في الخارجية.

وعلى صعيد الوضع في الخارج بدأ رئيس الدبلوماسية الأميركية مايك بومبيو أول تحرك له بعد اثنتي عشرة ساعة من اعتماده في منصبه رسميا وهو أمضى وقته هذا اليوم في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل واجتمع الى وزير الخارجية التركي الذي أعلن أن قوات بلاده ستشارك القوات الأميركية في معركة منبج السورية.

في غضون ذلك قال المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة إن إيران جندت 80 ألف مقاتل في سوريا، مضيفا أن إسرائيل لن ترضى بذلك ووصف المستشار الإيراني الأول في الأمم المتحدة التصريحات الإسرائيلية بأنها تلفيق واضح.

إذا انتخابات المنتشرين اللبنانيين تمت في مرحلتها الأولى فكيف بدت أولى الخطوات التطبيقية لقانون النسبية الجديد؟



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

لبنان المنتشر لم يعد بدءا من اليوم لا مغتربا ولا مغربا هذا اللبنان الحي في قلوب ابنائه الذين ابعدهم الجوع يوما والظلم يوما وضيق فرص الحياة اياما لم ينسوه ابدا وصار هو يعيش فيهم بدلا من ان يعيشوا فيه فحنوا عليه ورفدوه بكل المستلزمات المادية والدبلوماسية والاقتصادية ولا زالوا.

هؤلاء استردوا من لبنان الدولة اليوم دينا مستحقا من خلال اشراكهم بالقرار عبر حصولهم على حق الانتخاب، واليوم اقترعوا وفي العام 2022 سينتخبون وينتخبون.

الاقتراع الذي بدأ في الدول العربية اثبت فعاليته تقنيا ساعد في ذلك قلة عدد المسجلين بالاقتراع والاقبال المتوسط على الصناديق، ورغم بعض الشوائب والاخطاء البسيطة الا انها لم تكن من النوع غير المألوف.

لكن الاعتراضات التي هي من طابع سياسي فطبيعي ان يصعب حلها لانها جزء من عدة المعركة في ما الجميع يستعد لخوض النزال الكبير في السادس من ايار.

الMTV عبر مراسليها واكبت الحدث من عدة دول عربية وهي ستكون معكم من اوروبا ومن اميركا وكندا والبرازل واستراليا الاحد.



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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

ما خلا دولة الكويت العريقة بالتجربة البرلمانية، فإن عددا من الدول العربية يخوض انتخابات نيابية للمرة الأولى لكن من بوابة السفارات اللبنانية وقنصلياتها وقد نجح لبنان في انتشاره وفي نشره هواء ديمقراطيا وتم اختبار عملية الاقتراع النسبي على المغتبربين تمهيدا لإجرائها في السادس من أيار على مستوى لبنان ويعود ريع هذه العملية الى الصندوق الأبيض لوزير الخارجية جبران باسيل المقاتل على جبهة المغتربين شرقا وغربا الذي يحسب له انتشاره من مجلس النواب حيث أقر حق الانتخاب إلى دول الاغتراب فالتسجيل والتنظيم حصد باسيل ولبنان اليوم ثمرة جهد السنين وثبت حقا للبنانيين بدل شحن بعضهم في كل دورة انتخابية على جناح اللوائح السياسية والتعامل معهم على أنهم أعداد للذهاب والإياب وما أنجزه لبنان اليوم لن يقاس بالأعداد الضئيلة المسجلة للاقتراع ولا بنسبة المشاركة إنما بتحقيق الفكرة والإصرار على إتمامها وتخطي صعوباتها.

عملية إقتراع اللبنانيين كانت قد انطلقت في ست دول عربية، هي الإمارات وسلطنة عمان ومصر والسعودية وقطر والكويت على أن تغلق صناديق الاقتراع عند الساعة الحادية عشرة مساء أما عدد المسجلين على لوائح الشطب فلم يبلغ سوى 12615 مواطنا لبنانيا مغتربا لكن الصناديق التي تحمل أصوات اللبنانين لن تشحن عبر الـ"دي.أتش.أل" اليوم الى بيروت، لكون الشركة لا تقدم خدمات يوم الجمعة وهذا قد يشكل قلقا لدى المندوبين لكون الصناديق سوف تبات ليلتها في احضان الغربة وللاطمئنان عليها. سنبدا تباعا في جولة مع المراسلين المنتشرين في الخارج وفي بيروت من الكويت رامز القاضي من السعودية حسان الرفاعي من قطر راشيل كرم ومن دبي حليمة طبيعة وفي بيروت: من الخارجية دارين دعبوس من مركز التيار في ميرنا الشالوحي رواند ابو خزام وغدي بو موسى من ماكينة القوات في معراب.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

الانتخابات النيابية انطلقت باكورتها اليوم بشقها الاغترابي العربي لتستأنف بشقها الاجنبي بعد غد الاحد قبل ان يحل يوم المنازلة الكبرى داخل لبنان في السادس من ايار، اليوم الانتخابي اللبناني في الدول العربية الست مصر والسعودية والامارات وقطر والكويت وسلطنة عمان تتواصل وقائعه بثلاثة منذ الصباح وتشير اخر النسب الى نسبة الاقبال على صناديق الاقتراع بلغت حتى الان اكثر من 54 بالمئة، علما ان الناخبين الذي سجلوا اسماءهم في الدول الست بلغ عددهم 12 الفا.

وفي ما يتصل بالانتخابات اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة الذهاب الى انتخابات نظيفة خالية من اي شوائب لا في يوم الاقتراع ولا في فترة التحضير للانتخابات. وابدى استياءه البالغ مما يحصل من ارتكابات ان لجهة دفع المال وشراء الاصوات التي يلجأ اليه البعض على المكشوف وبلا خجل او حياء او لجهة رشاوى التوظيف العشوائي التي تزايدت اخيرا او في الخطاب الخطير المستخدم من بعض الاطراف. واكد الرئيس بري ان مثل هذه الارتكابات وكذلك الخطاب الطائفي والمذهبي جريمة ترتكب بحق البلد ولا يجوز ابدا ان نؤسس لمخاطر كبرى من شانها تدفيع لبنان واللبنانيين اثمانا باهظة فحذار العبث بلبنان وباستقراره وبتوازناته.

رئيس المجلس التقى اليوم المدير العام للامن العام عباس ابراهيم الذي علق للNBN على بيان بروكسل بالقول: "لن ازيد ولن انقص اي كلمة على بياني رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وابصم عليها بالعشرة".

فلسطينيا، يوم جمعة خامسا من مسيرة العودة الكبرى تفجر اليوم وخصوصا عند حدود قطاع غزة مع الاراضي المحتلة، ثلاثة شهداء وحوالى 400 جريح حصيلة غير نهائية قدمها الفلسطينيون في يوم الشباب الثائر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي عند السياج الحدودي.



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مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

رد صارخ ومدو اطلقته عاصمة الشمال على كل الادعاءات والفبركات والمزاعم. ففي مستهل جولة شمالية بدأت من طرابلس، كان اليوم الطويل لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

بحر من البشر كان في الاستقبال في ساحات المدينة وازقتها واسواقها القديمة: في المينا والبداوي والتبانة والقبة وباب الرمل.

اهل الوفاء تقاطروا بالالاف في كل ساحة من ساحات طرابلس فانشدوا وغنوا ونثروا الارز ابتهاجا بوصول الرئيس الحريري الى مدينتهم فبايعوه ليتوجه اليهم بالقول أنتم أوفى الناس وأصدق الناس مؤكدا ان طرابلس يجب أن تبقى حرة لاهلها.

وقال الرئيس الحريري ان تيار المستقبل هو التيار السياسي الوحيد الذي يجمع عليه كل اللبنانيين.

اضاف الحريري: نحن لطالما أردنا أن نجمع كل اللبنانيين أن نجمع معنا كل الأوفياء الصادقين أن نجمع أهالي طرابلس على عمل الخير للنهوض بهذا الوطن.

واكد ان مدينة طرابلس التي قامت حين استشهد رفيق الحريري، ستظهر في السادس من أيار ما هو لونها بالنسبة لمسيرة رفيق الحريري وسعد الحريري.

وامام مفتي طرابلس وعلماء ومشايخ دار الفتوى اكد الرئيس الحريري ان التحدي في المنطقة كبير لمواجهة من يريدون أخذ شبابنا إلى مكان لا يريده اهل الدين الحنيف دين الاعتدال والمحبة والسلام.

جولة الرئيس الحريري التي تخللتها دعوة لاهالي طرابلس للاقتراع بكثافة تزامنت مع انطلاق العملية الانتخابية للمغتربين في ست دول عربية هي المملكة العربية السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة ومصر وسلطنة عمان.

اقتراع المغتربين، الذي يجري لاول مرة في تاريخ لبنان، واكبته وزارة الخارجية منذ ساعات الصباح الاولى.

كما زار رئيس الجمهورية ميشال عون وزارة الخارجية مطلعا على سير العملية الانتخابية؛ مشيدا بالتقنية المتبعة. كما عقد اجتماعا في غرفة العمليات ضم وزيري الخارجية جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق.



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مقدمة نشرة أخبار "المنار"

لبنان ينتخب، بدءا من صناديق الخارج.. اول خطوة فعلية انهت عملية حجب حق الاقتراع عن اللبنانيين لتسع سنوات، ففتحت الصناديق لاول مرة خارج الحدود في ست دول عربية، في خطْوة حياها رئيس الجمهورية ولفت الى اهميتها الوطنية والتقنية..

تجربة لم تخل من تفاوت التقييم لها بين انها فتح جديد لوصل الاغتراب اللبناني بالحياة الوطنية، واعتبار البعض الآخر انها فلكلورية تخضع لاستنسابية اختيار المراكز والتوزيع في ظل عدم قدرة المغترب على امتلاك حرية التصويت..

لكن بلا ادنى شك ان للعملية ايجابية على بعض الدول العربية، انها ادخلت الى اراضي تلك الدول صناديق الاقتراع، وعرفت مجتمعاتها وسلطاتها على شيء اسمه انتخابات..

اقفلت صناديق الاقتراع او تكاد عن نسبة متفاوتة بين دولة واخرى، وفتحت ابواب الاسئلة وبعض الشكاوى، عن تجربة جديدة ببعديها: فهي اول انتخابات لبنانية في الخارج، واول مرحلة من العملية الانتخابية وفق قانون النسبية، فكانت الايجابية نسبية، مع شكر اللبنانيين للجهد التقني الذي بذلته الوزارات المعنية، على امل ان تتم الاستفادة من بعض الملاحظات للحظها في انتخابات الاحد المقبل في الدول الغربية، وفي السادس من ايار يوم الذروة الانتخابية..

في فلسطين وعلى طريق الخامس عشر من ايار يوم مسيرة العودة، مشى الفلسطينيون اليوم في جمعة الشباب الثائر.. شباب تخطى السياج الاسرائيلي عند حدود غزة، غير آبه بالجنود الصهاينة المتمركزين بحالة قتالية، والذين اردوا ثلاثة شبان فلسطينيين شهداء، واصابوا المئات بجراح متفاوتة..

وعلى طريق المتغيرات الدولية مشت اليوم الكوريتان الشمالية والجنوبية، فالتقى الزعيمان في قمة تاريخية، بعد ان عبر كيم جونغ أون الى الجارة الجنوبية، وعاد برفقة نظيره مون جاي إن الى منطقة وقف الاشتباك بين الدولتين ليتحدثان بمنطق هو الاول من نوعه بين توأمي شبه الجزيرة الكورية.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

يمكن تأريخ ال27 من نيسان من عام 2018 هو علامة فارقة في تاريخ الانتخابات النيابية انها المرة الاولى التي يجري فيها اقتراع المغتربين في الدول التي يقيمون فيها. المرحلة الاولى كانت اليوم في ست دول عربية على ان تكون المرحلة الثانية بعد غد الاحد في الدول الاوروبية والاميركية والافريقية واستراليا. في الاجمال يمكن القول ان سير العملية الانتخابية مر بسلاسة على الرغم من انها المرة الاولى فلم تسجل اي شوائب نافرة باستثناء بعض الشوائب الهامشية. وفي دلالة على اهمية ما جرى اليوم تفقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مبنى وزارة الخارجية لمواكبة العملية الانتخابية حيث انشأت غرقة عمليات تابع تفاصيلها وزير الخارجية جبران باسيل كما زارها وزير الداخلية نهاد المشنوق.

في الموازاة كان الرئيس سعد الحريري يباشر جولة في الشمال استهلها في طرابلس ويمكث في الشمال حتى الاحد، وقد جاءت بداية هذه الجولة على وقع اشكال بين تيار المستقبل واحد مرشحي اللواء اشرف ريفي انتهى الى منع مناصري الاخير من فتح مكتب انتخابي.

الانهماك الكلي بالانتخابات والاعداد ليوم السادس من أيار لم يحجب الضوء عن مقررات مؤتمر بروكسل والمخاوف من ما تضمنته هذه المقررات لجهة العودة الطوعية للنازحين السوريين وغير ذلك من التسهيلات وقد استدعى الموقف اللبناني من رئيس الجمهورية ومن رئيس مجلس النواب و من وزير الخارجية ردا توضيحيا من الاتحاد الاوروبي.