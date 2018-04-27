الشميطلي أصدر تعميما الى البعثات الديبلوماسية والقنصلية حول اصول عملية الاحصاء

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أصدر الامين العام لوزارة الخارجية هاني الشميطلي تعميما حمل الرقم 60/أ ع الى جميع البعثات الديبلوماسية والقنصلية في الدول العربية والاجنبية المشاركة في عملية اقتراع اللبنانيين المنتشرين جاء فيه: "عطفا على تعاميمنا السابقة الخاصة بعملية اقتراع غير المقيمين في لبنان وسندا لاحكام المادة119من القانون رقم2017/44، التي تنص على اصول عملية الاحصاء في حضور هيئة القلم ورئيس المركز والمندوبين ووسائل الاعلام المعتمدة في حال وجودها، يطلب من رئيس كل مركز عند اختتام عملية الاقتراع وتحضيرا لبدء عملية احصاء الظروف وتدوين المحضر، ان يوجه كاميرات المراقبة نحو صندوق الاقتراع لنتمكن ومندوبي وزارة الداخلية والبلديات وهيئات المراقبة المتواجدة في مقر الوزارة من متابعة عملية احصاء الاوراق وتدوين المحضر وتوضيبها وفق الاصول.

كما طلب التعميم من رؤساء المراكز السماح لمن يرغب من المندوبين عن الاحزاب البقاء في المركز الانتخابي بحضور رئيس المركز شخصيا الى جانب الحقائب الديبلوماسية المختومة بالشمع الاحمر الى حين وصول مندوبي شركة DHl لنقلها الى لبنان، مع وجوب الابقاء على كاميرات المراقبة موجهة نحو تلك الحقائب".