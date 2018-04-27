الياس حنا: سنكون رأس حربة بمشروع الإصلاح الذي وعدنا به فخامة رئيس الجمهورية

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أشار المرشح عن المقعد الارثودكسي في عاليه الياس حنا أن "كرامتنا أهم بكتير من حياتنا وكرامتنا هي صمام الأمان لأولادنا، كرامتنا نحافظ عليها عندما نحافظ على كرامة بعضنا مهما كانت انتماءاتنا."

ومن مهرجان لائحة ضمانة الجبل في حومال- عاليه قال حنا: "نحن مدرسة لا تعرف الفشل، وفي اليوم الذي نجرّب ونحاول ونخطئ، نتعلّم ونصحح لننجح، لأن المستحيل عندنا ممنوع.

وأضاف: في هذه الانتخابات صوتنا سيصل وسنتمثل بالمجلس النيابي وسنكون رأس حربة بمشروع الإصلاح الذي وعدنا به فخامة رئيس الجمهورية.

وأكّد حنا أن "قوتنا في فترة صمودنا كانت بوحدتنا، واليوم وحدة اللائحة ستكون مصدر القوة الأساسي لنجاحنا."