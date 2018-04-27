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قائد الجيش : الوضع الداخلي ممتاز و يعود ذلك إلى جهود الجيش وباقي الأجهزة الأمنية

27
APRIL
2018
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عقد قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة، اجتماعاً مع الضباط العامين والضباط القادة في الجيش، بحضور رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك وأركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى. وإذ عرض الأوضاع الدولية والإقليمية والمحلّية وشؤون المؤسسة العسكريّة، أكّد قائد الجيش أنّ الوضع الداخلي ممتاز، حيث يعود ذلك إلى جهود الجيش وباقي الأجهزة الأمنية، لتعزيز الأمن والطمأنينة لدى المواطنين.
وحول الاستحقاق النيابي، شدّد العماد عون أن الجيش هو على مسافة واحدة من مختلف الأفرقاء والمرشّحين، وأن ما يهمّ المؤسسة العسكريّة ويعنيها، هو فقط حفظ الأمن والاستقرار قبل العملية الإنتخابية وخلالها، ومواصلة رصد الخلايا الإرهابية النائمة وكشفها، بالإضافة إلى مواجهة تهديدات العدو الإسرائيلي وأطماعه، لا سيّما مسألة بناء الجدار الفاصل على الحدود الجنوبية، والحدود البحرية، والوضع في منطقة شبعا، منوّهاً بالتضحيات التي تبذل من قبل مختلف وحدات الجيش للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
من جهة أخرى، أشار إلى أن المحافظة على حقوق العسكريين ومكتسباتهم، هي أولويّة مطلقة بالنسبة إلى قيادة الجيش، التي تعمل بشكل جدّي على ترشيد الإنفاق في الموازنة المحددة لوزارة الدفاع.
وفي الختام، دعا قائد الجيش الضباط إلى المزيد من الجهوزيّة والاستعداد لبذل التضحيات، لمواجهة أخطار العدو الإسرائيلي، ومتابعة عمليات تعقّب أفراد التنظيمات الإرهابية الفارّين، إضافة إلى إنجاز الاستحقاق النيابي بأعلى درجات الوعي والانضباط والحياديّة المطلقة.

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