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وقفة تضامنية مع الجيش اللبناني استنكارا لتحطيم النصب التذكاري للشهداء في منطقة عاريا

27
APRIL
2018
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الاب بوعبود : نصلي من اجل النفوس الحاقدة في وطن السلام، ولن نسمح لاحد بالتطاول على مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء

اقيم مساء الجمعة وقفة تضامنية مع الجيش اللبناني في حرم المعهد الفني الانطوني في الدكوانة استنكارا لما تعرض له النصب التذكاري للشهداء من اعتداء وتكسير في منطقة عاريا
كلام الاب شربل بوعبود مدير المعهد جاء خلال افتتاح المعهد الفني دورة تدريبية في اصول تعليم الايقونات مع الفنان بيار دانيال اذ اكد ان التطاول على النصب هو عمل جبان ونصلي من اجل النفوس الحاقدة في وطن السلام لبنان وتمنى الاب بوعبود ان تكشف ملبسات هذا العمل . وفيما يفتتح معهدنا الفني دورة في الفن والثقافة تمتد يد الغدر والجهل لتتطال النصب التذكاري في منطقة عاريا هذه المنطقة العزيزة وأننا اذ نصلي من اجل من سقط في معركة الواجب ومن روت دمائهم ارض الوطن ليبقى مرفوع الجبين نحيي فخامة الرئيس العماد ميشال عون وقائد الجيش العماد جوزف عون متمنين لهم الصحة والحكمة في ادارة شوؤن البلاد .
واقيمت صلاة خاصة على نية الشهداء واضيأت الشموع تخليدا للشهداء وتذكارا لهم
ومساء وضع الاب بوعبود اكليل من الزهر على النصب التذكري بحضور طلاب المهعد والاصدقاء.

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