living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر تشكر الرئيس عون وباسيل لإقرار وصلة بعبدات - زحلة

27
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تتقدم هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر بالشكر الكبير لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ولرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، لإقرار مجلس الوزراء تنفيذ وصلة بعبدات - زحلة عبر بشلاما، الذي يشكل نقلة مهمة في مسار ربط زحلة بالعاصمة بيروت وتسهيل التنقل لأهالي المنطقة، والذي أتى نتيجة لمتابعة فخامة الرئيس والوزير باسيل الحثيثة لإنجاز هذا الملف الحيوي، والذي كان أيضا من ضمن جهود متابعة المهندس سليم عون لملفات زحلة الإنمائية.

إننا إذ نوجه تحية الوفاء لفخامة الرئيس ونؤكد الوقوف إلى جانب العهد القوي في مسيرته، نضع هذه الخطوة من ضمن الرؤية الوطنية الشاملة لفخامة الرئيس، وحرصه الأبوي على الإهتمام بالتنمية في كل المناطق اللبنانية، ومن ضمنها زحلة التي تبقى دائما في عقل الرئيس وقلبه.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout