هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر تشكر الرئيس عون وباسيل لإقرار وصلة بعبدات - زحلة

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تتقدم هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر بالشكر الكبير لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ولرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، لإقرار مجلس الوزراء تنفيذ وصلة بعبدات - زحلة عبر بشلاما، الذي يشكل نقلة مهمة في مسار ربط زحلة بالعاصمة بيروت وتسهيل التنقل لأهالي المنطقة، والذي أتى نتيجة لمتابعة فخامة الرئيس والوزير باسيل الحثيثة لإنجاز هذا الملف الحيوي، والذي كان أيضا من ضمن جهود متابعة المهندس سليم عون لملفات زحلة الإنمائية.

إننا إذ نوجه تحية الوفاء لفخامة الرئيس ونؤكد الوقوف إلى جانب العهد القوي في مسيرته، نضع هذه الخطوة من ضمن الرؤية الوطنية الشاملة لفخامة الرئيس، وحرصه الأبوي على الإهتمام بالتنمية في كل المناطق اللبنانية، ومن ضمنها زحلة التي تبقى دائما في عقل الرئيس وقلبه.