المشنوق من الخارجية: الجهد الأساسي بُذل هنا

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اكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان هيئة الاشراف على الانتخابات هي هيئة مستقلة ومسؤولة عن العملية الانتخابية بالكامل، وانا لا اتدخل بعملها.

وقال: في الدول الديموقراطية الحقيقية لا يستقيل الوزراء المرشحون بل إنه يصار الى تعيين هيئة اشراف تكون المسؤولة عن العملية الانتخابية ولا يكون الوزراء معنيين بها، والهيئة المستقلة تتابع الانتخابات من اولها الى آخرها وتأتمر بأوامرها كل الادارات والوزراء المرشحون يمارسون عملهم الاعتيادي في مكاتبهم.

وتابع: كنت مقتنعا بوجوب ان تكون الحكومة من غير المرشحين الا انني وجدت انه حتى في بريطانيا الهيئة المستقلة هي التي تجري الانتخابات. وعنيت بالمستقلة الهيئة المكلفة الا ان الهيئة هنا ليست مكلفة وتراقب امورا كثيرة وربما تكون امكانياتها التنفيذية محدودة كما قال رئيسها، واحرص على عدم التدخل او الاجتماع بها.

وكان لافتا ان الوزير المشنوق اثنى في مستهل حديثه على العمل الكبير الذي انجزته الخارجية. واضاف: صحيح ان شباب الداخلية ساعدوا، لكن الجهد الاساسي بذل هنا. ومازح الوزير باسيل بالقول يجب ان ندفع له من الداخلية على هذا العمل.