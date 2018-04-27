living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المؤتمر الخامس لتعليم الكتابة في ضيافة جامعة الروح القدس

27
APRIL
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


استضافت جامعة الروح القدس- الكسليك بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت المؤتمر الخامس لتعليم الكتابة في لبنان بعنوان "التكنولوجيا والكتابة عبر المناهج الجامعية".


خوري
بدايةً، كانت كلمة ترحيبية للأستاذة المحاضرة في كلية الفنون والعلوم في الجامعة الأميركية في بيروت ملكة خوري، شكرت فيها جامعة الروح القدس- الكسليك على استضافتها لهذا المؤتمر بنسخته الخامسة. كما أشارت إلى أنّ "العدد الكبير المُشارك يعكس حماسة الأكاديميين والباحثين للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يعالج هذه السنة موضوع التكنولوجيا والكتابة وعلاقتها بالمناهج الجامعية".


غنّاج
ثم ألقت الأستاذة المحاضرة في كلية الآداب في جامعة الروح القدس- الكسليك البروفسورة روزي غنّاج كلمة، وجاء فيها: "يُقال إنّه في هذا العصر الرقمي، حان الوقت لتعلّم كيفية التعلّم وحل المشاكل، ليس المسائل الرياضية بل مشاكل الحياة. نعيش في عصرٍ، يجب على المتعلم فيه أن يكون صانع القرار ومنفتحاً على الابتكار والإبداع، ومخطِّطاً جيداً يعرف كيف يدير نفسه والآخرين ويعي قيمة العمل الجماعي والتواصل مع الآخرين. نعيش في زمن، يجب على المتعلّمين فيه أن يُتقنوا مختلف المهارات الخاصة بالعلوم وقيمها ومواقفها، وأن يهتموا بالتعليم المهني والتقني. وهنا يبرز دورنا في تزويدهم بالمهارات الأكاديمية والتقنية والمعرفة والتدريب للنجاح في المهن في المستقبل، أو بتعبير آخر، من حقهم أن يملكوا فرصة لاختبار مهارات التوظيف وريادة الأعمال. كما يحتاج الطلاب إلى اختبار تقنيات المعلومات والاتصال التي قد تؤدي، وفق الدراسات الحديثة، إلى تحسين عملية التعلّم لدى الطلاب وتطوير طرق التعليم".


شلهوب
ثم كانت كلمة عميدة كلية الآداب في جامعة الروح القدس- الكسليك البروفسورة نيكول شلهوب، اعتبرت فيها أنّ "أهم نقطة في تعليم الكتابة هي النظر إلى الكتابة كعملية كاملة متكاملة، لأنّ الكتابة، فوق كل شيء، هي تفكير، وعصف ذهني، واستكشاف، وتجميع أفكار ومعلومات، ومقارنة، وتباحث، واتخاذ القرار، وكتابة أولية، ثم الكتابة. من هنا، تبقى أجمل هدية يقدّمها الأساتذة إلى طلابهم هي القدرة على الكتابة في ظل تعقّدها عبر استخدام طرائق مختلفة وأدوات متنوعة، فيتمكنوا من جعل أفكارهم تذهب إلى الآخرين وتؤثر فيهم إيجاباً. إنّ تعليم الكتابة يعني تطوير الكاتب مع مهاراته اللغوية والأدبية والانعكاسية. وتقوم حياتنا الحالية على التواصل، ويحتاج المتعلّم إلى أن يكتسب المهارات التواصلية ويبرع بها. في الواقع، يضطر المتعلّم إلى أن يكتب في ظروف عدة: بحث علمي، التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إرسال بريد إلكتروني، رسالة غرامية، مقالة علمية... لذلك، تبقى الكتابة عملية متواصلة ونشاطاً ضرورياً بإمكانه أن يخلق كل يوم تحولات أساسية في العالم، عسى أن تكون هذه التحولات إيجابية تبني الإنسان، كل الإنسان بمختلف أبعاده الإنسانية".


زيمرمان
ختاماً، تحدثت مديرة مركز الكتابة ومديرة برنامج الكتابة عبر الاختصاصات في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة إيرين زيمرمان مشيرةً إلى "أهمية تبادل الأفكار والخبرات بين الأساتذة، الأمر الذي يوسّع نطاق المعرفة ويطوّر طرائق تعليم الكتابة عبر المناهج الجامعية". كما قدّمت لمحة تاريخية عن تطوّر تعليم الكتابة عبر المناهج الجامعية في الولايات المتحدة الأميركية. ثم تطرّقت إلى تسلسل الحلقات الدراسية بدءاً من برنامج الـ Freshmen وصولاً إلى الحلقات الدراسية التي تعنى بالكتابة المتقدمة عبر مختلف الاختصاصات، وذلك بهدف مساعدة طلاب الجامعات على التواصل بنجاح في مجالات اهتمامهم من خلال الكتابة".


الجلسات
ثم عُقدت جلسات شارك فيها نخبة من الأكاديميين والباحثين من مختلف الجامعات اللبنانية للبحث في عدد من المواضيع، منها: القوة التحويلية للكتابة التشاركية عبر استخدام منصات رقمية، أدوات الويب التعليمية الخاصة بالكتابة، تبادل أدوات الويب التعليمية بهدف تطوير الكتابة، ...

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout