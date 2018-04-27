الشميطلي: هذه شكوى كاذبة وغير دقيقة وغير موجودة

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نفى الأمين العام لوزارة الخارجية هاني الشميطلي ما قالته مندوبة الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات LADE عن زيادة اسماء بخط اليد في احد اقلام الاقتراع في دبي وقال: "نحن تأكدنا من القنصل العام وهذه شكوى كاذبة وغير دقيقة وغير موجودة وقد حصلت اضافات بخط اليد على لائحة احد المندوبين، ونحن غير مسؤولين عنه او عن لائحته وأكد ان لا اضافات لأسماء بخط اليد في احد اقلام دبي كما ذكر، وللاسف يبدو ان هناك جمعيات لمراقبة الانتخابات اصبحت بحاجة للمراقبة وما جرى تداوله افتراء".

وأكد الشميطللي ان "المغلف الخاص بتصويت الناخب لا يقفل، وهذا ما ينص عليه القانون كي لا تفسد اوراق الاقتراع".