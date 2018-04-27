الرئيس عون: لبنان يتمسك بالعودة الآمنة للنازحين لا سيما الى المناطق المستقرة ولم يطرد ايا منهم من ارضه

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ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سفير بريطانيا في لبنان هوغو شورتر الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان رفض لبنان لعدد من العبارات التي وردت في البيان المشترك الذي صدر عن الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة بعد اجتماع بروكسل، يعود الى كون هذه العبارات ملتبسة وتتناقض مع توجهات الدولة اللبنانية التي تتمسك بالعودة الامنة للنازحين السوريين الى بلادهم لاسيما الى المناطق المستقرة امنيا، وتلك التي لم تعد تشهد قتالا، وهي كثيرة على امتداد الاراضي السورية.

وشدد الرئيس عون على ان لبنان لم يقم يوما بطرد نازحين سوريين من ارضه وهو الذي استضافهم منذ العام 2011 ووفر لهم الرعاية الاجتماعية والتربوية والصحية والانسانية والامنية، لكنه في المقابل يسهل ويشجع الراغبين منهم في العودة الى بلدهم، خلافاً لما تقوم به جهات دولية تحذرهم من هذه العودة وتعرقل تحقيق رغباتهم. واكد رئيس الجمهورية ان لبنان الذي يثمّن ايجابا جهود الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي في مساعدته في مجالات عدة وكان آخرها في مؤتمري "سيدر" و" روما 2"، فوجىء ببعض ما جاء في البيان، الامر الذي يستوجب توضيحا لاسيما في ما خص توفير فرص العمل للنازحين السوريين و"اندماجهم" في المجتمعات التي نزحوا اليها، علما ان نسبة البطالة في لبنان ترتفع يوما بعد يوم وبلغت 46% في صفوف الشباب اللبناني، نتيجة المنافسة غير الشرعية التي يسببها قيام نازحين سوريين باعمال لا تسمح القوانين والانظمة اللبنانية باسنادها الى غير لبنانيين الا في حالات استثنائية وبموجب اجازات عمل، وهو الامر الذي لا ينطبق على اوضاع هؤلاء النازحين.

وجدد الرئيس عون شكره للدعم الذي تقدمه بريطانيا للبنان لاسيما لمؤسساته الامنية وفي مقدمها الجيش.





رئيس مجلس القضاء الاعلى

الى ذلك، استقبل الرئيس عون رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد وعرض معه اجواء العمل القضائي، ومشاركة القضاء في العملية الانتخابية حيث اكد القاضي فهد جهوزية القضاة، اعضاء لجان القيد. كما تطرق البحث الى مسار امتحانات الدخول التي يجريها مجلس القضاء الاعلى لعدد من المرشحين للسلك القضائي.





اوضاع بلدية بيروت

وعرض الرئيس عون مع محافظ بيروت القاضي زياد شبيب ورئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت السيد جمال عيتاني، وعدد من المختصين لدراسة اعدت لتطوير منطقة المدور – الكرنتينا بدءا من المدخل الشمالي للعاصمة وتحديث الواجهة الرئيسية فيها. وارفقت الدراسة بفيلم توثيقي عن مشروع التطوير وبمجسم ولوحات مصورة تظهر الواقع الحالي للمنطقة التي سيتم تطويرها، وما ستكون عليه بعد انجاز العمل.

واوضح عيتاني ان هذا المخطط سينفذ في قسم كبير منه على عقارات تملكها بلدية بيروت، وستكون فيه مساحات خضراء، ومواقف سيارات ومبان ومنشآت سياحية وترفيهية تتجاوب مع حاجة ابناء العاصمة وروادها.

وضم الوفد الذي رافق المحافظ شبيب والمهندس عيتاني، السادة: المهندس مروان صالح، المهندس يزن علايلي، المهندس محمد مكوك، والسيد سليمان جابر.





نقابة الممرضات والممرضين

واستقبل الرئيس عون وفدا من نقابة الممرضات والممرضين في لبنان برئاسة الدكتورة نهاد يزبك ضوميط التي شكرت رئيس الجمهورية على رعايته المؤتمر الدولي الثاني للتمريض الذي سيعقد في لبنان في 9 ايار المقبل بمشاركة وفود من دول عدة اضافة الى الاتحاد الدولي للممرضين والممرضات. واوضحت الدكتورة ضوميط ان عدد الممرضين والممرضات في لبنان ناهز الــ 15500، وان المؤتمر سيخصص قسما من مداولاته لعرض الواقع التمريضي للنازحين السوريين لاسيما في الدول المجاورة لسوريا، بهدف تقديم مقترحات عملية لتحصينه.





القنصل ابراهيم الحداد

وفي قصر بعبدا، القنصل ابراهيم حداد الذي تداول مع رئيس الجمهورية في عدد من المواضيع الراهنة.