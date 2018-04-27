النقيب الياس حنا: صعقنا بنبأ الاعتداء الاثم على نصب شهداء ١٣ تشرين في ضهر الوحش

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بيان صادر عن النقيب الياس حنا، المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في عاليه: لقد صعقنا بنبأ الاعتداء الاثم على نصب شهداء ١٣ تشرين في ضهر الوحش. لم نكن نتصور ان الحقد قد يصل الى المقدسات في تاريخنا النضالي ضد الاحتلال يوم وقفنا وحيدين في وجه بيع الوطن للغزاة وأزلامهم من ادعياء السيادة الجدد.

ان هذا إن دل على شيء فعلى ضيق صدر المتحكمين برقاب العباد منذ مدة طويلة وقد هالهم النفس التحرري الذي يلفح قضاء عاليه وكافة المناطق اللبنانية.

ان هذا الاعتداء لن يزيدنا الا إيماناً بصوابية نهج التيار الوطني الحر والرد الاكيد سيكون في صناديق الاقتراع يوم ٦ أيار.