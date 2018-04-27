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نقولا صحناوي: اقتراع اللبنانيين في الخارج انتصار للبنان ومسيرته لبناء الدولة الحضارية

27
APRIL
2018
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علق نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير نقولا صحناوي على اقتراع اللبنانيين في الخارج واصفا الامر بالانتصار للبنان ومسيرته لبناء الدولة الحضارية كما لفت الى انها انتصار لوزير الخارجية الذي حمل هذه القضية واشار في حديث لبرنامج مانشيت من صوت المدى الى ان هذه الجهود اتاحت الفرصة للمغتربين بالتعبير عن رأيهم بحرية واعادت ربطهم بلبنان .

 

هذا واكد صحناوي ان الحزء الاكبر ممن تسجلوا سيدلون بصوتهم ونسبة المشاركة ستكون كبيرة .

 

وعن المعركة في دائرة بيروت الاولى فقال انها ليست محسومة وان كل صوت يشكل فارقا مهما منتقدا وجود المال الانتخابي
كما شرح ان معركة التيار الوطني الحر هي لاستقلالية لبنان والمواطن واضاف ان الدائرة الاولى تتراجع اقتصاديا وهناك الكثير من المشاكل ومن المفترض ان تكون العاصمة مزدهرة وذكّر بشمروعه الانمائي الذي يمكن الاطلاع عليه على مواقع التواصل الخاصة به مؤكدا انه سيكون من اولوياته في المجلس النيابي .

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