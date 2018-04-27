ميشال سكاف: ندعم موقف رئيس الجمهورية برفض البيان الصادر عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي حول النازحين السوريين

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أكد رئيس لائحة "زحلة للكل" ميشال سكاف رفضه كل أنواع التوطين المقنّع في لبنان، كما وأكّد دعمه التام لموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برفضه مضمون البيان المشترك الذي صدر عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي في بروكسل، بما يتعلق بمسألة النازحين السوريين، خصوصاً ما ورد في البيان حول "العودة الطوعية" و"العودة المؤقتة" و"ارادة البقاء" و"الانخراط في سوق العمل" وغيرها من عبارات تتناقض وسيادة الدولة اللبنانية، وكان قد أوضح ميشال سكاف في برنامجه الإنتخابي مطالبته بتأمين عودة سريعة وآمنة للنازحين السوريين الى بلادهم، لاسيّما وأن العديد من المناطق السورية بات يسودها الأمن.