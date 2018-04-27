كيف سيكون طقس "الويك أند"؟!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية ويتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر. وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة: طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثره بالمنخفض الجوي المتمركز حاليا شمال الاردن.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم صباحا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم مع تساقط أمطار محلية، تشتد أحيانا في المناطق الجنوبية والداخلية مع احتمال حدوث برق ورعد.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل.

- الحرارة على الساحل من 16 الى 23 درجة، فوق الجبال من 10 الى 20 درجة، في الارز من 5 الى 11 درجة، في الداخل من 10 الى 21 درجة.

- الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

- الانقشاع متوسط يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و80 %.

- حال البحر منخفض الموج، حرارة سطح الماء 23 درجة.

- الضغط الجوي 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:05:55 ساعة غروب الشمس: 19:17