living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أيّ رسائل لاقتراع المنتشرين الى المجتمع الدولي والمقيمين! (د. علا بطرس)

27
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 إنّه لبنان القوي الذي بدأ يبزغ بربط أجنحة الوطن ومصادر قوّته في الخارج بآلية مؤسساتية تصون لهم حقوقهم وهويتهم ودورهم. ولا شكّ، هو مصدر فخر كبير لكل اللبنانيين إذ لأوّل مرة في تاريخ الجمهورية تحصل عملية الإقتراع التي حرموا منها، والأهم أنها بداية لنسج علاقة صحية بينهم ودولتهم قائمة على أساس الحقوق والواجبات.
 
في السابق، كانت العلاقة مبنية من قبل السلطة على منفعة باتجاه واحد بالطّلب الى المنتشرين بضخّ الأموال التي تشكّل سنوياً 8 مليارات دولار ما يؤمن للبنان القدرة على الصّمود في ظلّ واقع اقتصادي يفتقر الى الإنتاج والإستثمارات ... إلا أن أتى الوزير جبران باسيل على رأس وزارة الخارجية والمنتشرين منفّذاً خطة مبنية أوّلاً على استعادة الحقوق ومعيداً للبنانية حضورها العالمي وقيمتها الفعلية ثانياً مثبتاً بذلك أن عهد الرئيس عون هو نهج جديد لبناء الدولة القوية وهو عهد الإنجازات والإصلاح والتغيير! فأيّ رسالة يوجّهها المنتشرون اليوم الى المجتمع الدولي والمقيمين!
 
على وقع الإنتخابات النيابية وعودة الديمقراطية، صدر بيان مشترك من الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ينسف ما يؤكد  عليه المجتمع الدولي ليل نهار بدعم استقرار لبنان وأمنه مع تشجيع النازحين السوريين على البقاء والإنخراط في سوق العمل بشكل مخالف للدستور والقانون ولسياسة لبنان الرسمية برفض التوطين بتشجيع العودة الآمنة الى المناطق التي أصبحت مستقرة في سوريا. ويعتبر اقتراع المنتشرين رسالة الى المجتمع الدولي بأنّهم قوة لبنان في الخارج التي ستقف صداً منيعاً بوجه محاولات تهديد الكيان ونسف وجوده تماماً كدورهم في استعادة السيادة في العام 2005.
 
والى المقيمين المشكّكين بعهد الإصلاح والتغيير، والى المقيمين الذين أخضعوا أصواتهم للمزاد العلني وباعوا ضميرهم أن يعوا أن التيار الوطني الحر أتى من رحم معاناة الناس بعد فشل الأحزاب التقليدية في ممارسة الحكم بعدما تحوّلت الى ميليشيا مقتطعة الأرض مناطق نفوذ والدولة الى حصص ومغانم! 
إن انتخابات المنتشرين صحوة ضمير لكلّ من يُشكّك بالعهد وإنجازاته! وهي فرصة لتجديد الثقة بالمستحقين ومساءلة المرتكبين والفاسدين والكلمة الفيصل للناس في 6 أيار!  
علا بطرس ,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout