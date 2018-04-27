أيّ رسائل لاقتراع المنتشرين الى المجتمع الدولي والمقيمين! (د. علا بطرس)

A + A -

إنّه لبنان القوي الذي بدأ يبزغ بربط أجنحة الوطن ومصادر قوّته في الخارج بآلية مؤسساتية تصون لهم حقوقهم وهويتهم ودورهم. ولا شكّ، هو مصدر فخر كبير لكل اللبنانيين إذ لأوّل مرة في تاريخ الجمهورية تحصل عملية الإقتراع التي حرموا منها، والأهم أنها بداية لنسج علاقة صحية بينهم ودولتهم قائمة على أساس الحقوق والواجبات.

في السابق، كانت العلاقة مبنية من قبل السلطة على منفعة باتجاه واحد بالطّلب الى المنتشرين بضخّ الأموال التي تشكّل سنوياً 8 مليارات دولار ما يؤمن للبنان القدرة على الصّمود في ظلّ واقع اقتصادي يفتقر الى الإنتاج والإستثمارات ... إلا أن أتى الوزير جبران باسيل على رأس وزارة الخارجية والمنتشرين منفّذاً خطة مبنية أوّلاً على استعادة الحقوق ومعيداً للبنانية حضورها العالمي وقيمتها الفعلية ثانياً مثبتاً بذلك أن عهد الرئيس عون هو نهج جديد لبناء الدولة القوية وهو عهد الإنجازات والإصلاح والتغيير! فأيّ رسالة يوجّهها المنتشرون اليوم الى المجتمع الدولي والمقيمين!

على وقع الإنتخابات النيابية وعودة الديمقراطية، صدر بيان مشترك من الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ينسف ما يؤكد عليه المجتمع الدولي ليل نهار بدعم استقرار لبنان وأمنه مع تشجيع النازحين السوريين على البقاء والإنخراط في سوق العمل بشكل مخالف للدستور والقانون ولسياسة لبنان الرسمية برفض التوطين بتشجيع العودة الآمنة الى المناطق التي أصبحت مستقرة في سوريا. ويعتبر اقتراع المنتشرين رسالة الى المجتمع الدولي بأنّهم قوة لبنان في الخارج التي ستقف صداً منيعاً بوجه محاولات تهديد الكيان ونسف وجوده تماماً كدورهم في استعادة السيادة في العام 2005.

والى المقيمين المشكّكين بعهد الإصلاح والتغيير، والى المقيمين الذين أخضعوا أصواتهم للمزاد العلني وباعوا ضميرهم أن يعوا أن التيار الوطني الحر أتى من رحم معاناة الناس بعد فشل الأحزاب التقليدية في ممارسة الحكم بعدما تحوّلت الى ميليشيا مقتطعة الأرض مناطق نفوذ والدولة الى حصص ومغانم!

إن انتخابات المنتشرين صحوة ضمير لكلّ من يُشكّك بالعهد وإنجازاته! وهي فرصة لتجديد الثقة بالمستحقين ومساءلة المرتكبين والفاسدين والكلمة الفيصل للناس في 6 أيار!