حكمت ديب في لقاء مع أهالي الحدت: بلدتنا كانت وستبقى وفية لابنها ولفخامة الرئيس العماد ميشال عون و نهجه الوطني

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إجتمع المرشح عن المقعد الماروني في قضاء بعبدا المهندس حكمت ديب بأهله وأبناء بلدته الحدت خلال لقاء حواري حاشد يوم الخميس 26 نيسان جَمعَ مخاتير البلدة و أعضاء مجلسها البلدي و عائلاتها بالاضافة الى الأصدقاء و الأقارب حيث أكّد ديب على أهمّية دور الحدت في المعركة الإنتخابية القادمة, فالحدت قلعة قضاء بعبدا ورأس حربة التيار فيه , كانت وستبقى وفية لإبنها ولفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وقد شدّد ديب على أن الحدت لم ولن تخذل يوماً الرئيس وستكون درع هذا العهد بوجه كل محاولات إفشاله مضيئا على قدر كبير من الانجازات الوطنية و الدستوريّة في لبنان بدأ من اعادة المناصفة الفعلية مرورا بقانون الانتخابات وصولا الى النفط و المشاريع الانمائيّة الكبرى التي ستغيير الواقع الاقتصادي الوطني ايجابا.

أمّا المناضل جورج حدّاد رفيق درب النائب حكمت ديب قال: ليست مصادفة أن نلتقي اليوم في 26 نيسان ذكرى خروج آخر جندي سوري من لبنان, و البطولة كانت أن تقول لسوريا الاحتلال ارحل عن لبنان يوم كان السوري ما زال هنا, هذه هي البطولة و هذا هو النضال الحقيقي الذي دفع ثمنه حكمت ديب و رفاقه, الحدت تشكل 17% من القضاء و في 6 أيّار ستشكل 17 % من الناخبين و ليس أقل بواحد, و اذا كنا ننسى فلم و لن ننسى شبابنا الذين ارتفعوا شهداء على درج سيّدة الحدت دفاعا عن لبنان الحريّة و السيادة و الاستقلال و ووفاءنا لهم سيكون في 6 أيّار, هذه الحدت إذا مسّتها شوكة فهي تصيب القضاء بأكمله, و الحدت ستأخذ حقّها في 6 أيّار عبر تمثّلها بابنها المناضل حكمت ديب في المجلس النيابي.