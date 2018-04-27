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هجوم عنيف من شارل جبّور على ديما صادق!

27
APRIL
2018
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بعدما انتقدت الإعلامية ديما صادق اللافتتين اللتين رفعتا في منطقة الأشرفية في ذكرى خروج الجيش السوري من لبنان، معتبرة أنّهما تضمّنتا عبارات "عنصرية" بحقّ الشعب السوري، ردّ رئيس جهاز التواصل والإعلام في "حزب القوات اللبنانية" شارل جبور على صادق مطالباً إياها بالإعتذار.


ونشرت صادق عبر حسابها الخاص على "تويتر" صورة اللافتة المرفوعة وعليها عبارة من أقوال الرئيس بشير الجميّل: "حاول السوريون تقسيم لبنان، فجاء اليوم من يقسم بلادهم"، وعلّقت عليها قائلة: "لك عّم تشمتو بشعب مات منو فوق الـ 500 ألف وأكتر من نصو مهجّر، وجزء كبير منو فضل يحط ولادو بعبارات مهترية بالمحيط بلكي يلاقي فرصة للهرب من جحيمو؟! هيدا كمان احتفالاً بذكرى انسحاب المحتل السوري؟ لك انتو شو؟ لأي نوع بشر انتو؟!!!! حسبي الله ونعم الوكيل! حسبي الله ونعم الوكيل!".


فردّ جبور على صادق قائلاً: "كنّا نتوقّع منك الإعتذار، لأنَّ الإعتذار فضيلة وقوة وكِبر، ولكن للأسف مصمِّمة على الخطأ عن طريق الهروب إلى الأمام، فيما مشكلتك مثلثة في الحقيقة: لا تدركين معنى المعاناة من نظام الأسد، لا تفقهين الفصل بين الماضي واليوم حيث لم يكن هناك من تمييز بين نظام وشعب، حساسية أقرب إلى المزايدة".

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